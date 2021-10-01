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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط استقدام الزوجة والأولاد إلى السعودية والحصول علي تأشيرة الزيارة العائلية في المقال التالي
شروط استقدام الزوجة والأولاد إلى السعودية بعد فتخ الطيران وخطوات سفر الأسرة إلى السعودية في ظل اجراءات المملكة في مواجهة أزمة كورنا وبعد قرار فتح الطيران بين مصر والسعودية وباقي الدول التي شملها قرار وقف تعليق القدوم منها والسماح لها بالدخول إلى السعودية ولكن وفق شروط وآلية دخول الوافدين إلى السعودية والتي تناولناها بالذكر في العديد من المقالات المتعلقة بالسفر إلى السعودية وشروط وطريقة تسجيل اللقاح للمسافرين إلى المملكة والتسجيل في منصة قدوم والتسجيل في بوابة لقاح كورونا من خارج السعودية وأنواع اللقاح المعتمد في السعودية وكل ما يتعلق بمعرفة طريقة السفر إلى السعودية.
شروط سفر العائلة إلى السعودية وكيفية استقدام الزوجة والأولاد للمقيم
في تصريحات من نائب رئيس الاتحاد المصري للعاملين بالسعودية أكد أن شروط سفر العائلة مع المغترب وعودة العائلات إلى السعودية من جديد وفق شروط تم الإعلان منا انه يحق للمواطن المصري الذي حصل على تطعيم في المملكة وعاد لمصر أن يعود ومعه أسرته على نفس الطائرة المسافرة إلى السعودية وفق عدد من الشروط:
- يجب أن تكون الأسرة حاصلة على التطعيمات المعتمدة من قبل السعودية ووفق الشروط التي تم الإعلان عنها وهى ” سترازينكا – فايزر بيونتك – وجونسن – واكسفورد موديرنا”.
- وكذلك يجب أن يكون المرافق حاصل على تطعيم واحد في السعودية والأخر في مصر.
- وأيضاً يجب عمل مسحة طبية في مصر من الجهات الرسمية قبل عملية السفر للوافد وأسرته وبعد الوصول إلى المملكة يتم عمل حجر منزلي لمدة خمسة أيام وبعد ذلك في حالة ظهور نتيجة المسحة السلبية يتم السماح للأسرة وولى الامر بالخروج والاندماج في المجتمع.
- وبالنسبة للأطفال الذين تكون أعمارهم من 8 سنوات إلى 18 سنه يتم تقديم طلب الحصول على لقاح كورنا الخاص تطعيم الأطفال في السعودية وتكون عملية التطعيم مجانية بدون دفع أي رسوم مالية والتي تسمح لهم بالذهاب إلى المدارس والجامعات.
- جدير الذكر أن الطفل الغير حاصل على لقاح كورنا في السعودية لن يتمكن من الدخول إلى المدرسة واستكمال العام الدراسي.
- وأيضاً بالنسبة للوافدين الذين لم يحصلوا على لقاح كورنا لن يتمكنوا من الدخول إلى المؤسسات واستقلال أي وسيلة مواصلات عامة في السعودية.
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