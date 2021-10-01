شروط استقدام الزوجة والأولاد إلى السعودية والحصول علي تأشيرة الزيارة العائلية

شروط استقدام الزوجة والأولاد إلى السعودية بعد فتخ الطيران وخطوات سفر الأسرة إلى السعودية في ظل اجراءات المملكة في مواجهة أزمة كورنا وبعد قرار فتح الطيران بين مصر والسعودية وباقي الدول التي شملها قرار وقف تعليق القدوم منها والسماح لها بالدخول إلى السعودية ولكن وفق شروط وآلية دخول الوافدين إلى السعودية والتي تناولناها بالذكر في العديد من المقالات المتعلقة بالسفر إلى السعودية وشروط وطريقة تسجيل اللقاح للمسافرين إلى المملكة والتسجيل في منصة قدوم والتسجيل في بوابة لقاح كورونا من خارج السعودية وأنواع اللقاح المعتمد في السعودية وكل ما يتعلق بمعرفة طريقة السفر إلى السعودية.

شروط سفر العائلة إلى السعودية وكيفية استقدام الزوجة والأولاد للمقيم

في تصريحات من نائب رئيس الاتحاد المصري للعاملين بالسعودية أكد أن شروط سفر العائلة مع المغترب وعودة العائلات إلى السعودية من جديد وفق شروط تم الإعلان منا انه يحق للمواطن المصري الذي حصل على تطعيم في المملكة وعاد لمصر أن يعود ومعه أسرته على نفس الطائرة المسافرة إلى السعودية وفق عدد من الشروط: