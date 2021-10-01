في غضون 15 دقيقة وبدون تحويل راتب اضغط علي الرابط واحصل علي اسرع سلفة في السعودية

الآن جميع الأحداث تدور حول الطفرة التي أحدثتها منصة سلفة داخل المملكة العربية السعودية وما أن ذاد البحث عليها على كافة المواقع الإلكترونية وخاصة مواقع البحث والسوشيال ميديا لكي تحصل على أسرع سلفة نقدية كاش داخل المملكة العربية السعودية ،فإن منصة سلفة تعد الآن هي أهم وأكبر القضايا البحثية والتي يبحث عنها الكثير والكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، والذين لديهم رغبة كبيرة في الحصول على هذا التمويل النقدي خاصة وأنه قرض سريع، والذي بدورها تعمل على مساعدة هؤلاء المواطنين وذلك بجانب راتبهم الشهري والذي يتحصلون عليه من أعمالهم، وهناك أيضا رغبات كثيرة تنبعث في كيفية التقديم على قرض من على منصة سلفة، حيث أنه يوفر مزايا تمويلية كثيرة وكذلك أيضا ميسرة وذلك لكافة العملاء داخل المملكة ، ولما يهم هذا الأمر الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية فأنه سوف نوضح لجميع متابعينا عبر موقعنا موقع ثقفني جميع التفاصيل الخاصة بمنصة سلفة وكذلك الرابط الرسمي لها وايضا الشروط التي تتوافر في العميل لاستحقاقه هذا القرض وكيفية الحصول على الموافقة على طلبات التقديم الخاصة بمنصة سلفة.والتي سوف نعرضها بكافة تفاصيلها في مقالتنا اليوم . وللمزيد عن منصة سلفة والبحث عن كافة الاسئلة والاجوبة اضغط علي هذا الرابط .

ماهي الشروط اللازمة للحصول على أسرع سلفة داخل المملكة العربية السعودية .

فدائما نذكر أن لكل برنامج قرضي له بعض الشروط والتي يجب أن تكون متوافرة في العميل أو المتقدم على طلب القرض أو السلفة ونحن الآن بصدد شرح كافة الشروط التي يجب أن تتوافر لكي يتم الموافقة على طلبات التقديم وكما ذكرنا سلفا وبما أنه يوجد هناك بعض شروط ومتطلبات أساسية، فأنه ولابد من أن تكون متوافرة وذلك لكي يتمكن مقدم الطلب الحصول على تمويل شخصي وسريع من على منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية ، والان سوف نعرض إليكم جميعا الشروط اللازمة :

يجب على المتقدم أن يكون حاملا الجنسية السعودية

كما يجب أن يتراوح عمر المتقدم من عمر 18 عام حتى عمر 60 عاما .

حددت منصة سلفة أن يكون دخل المتقدم ثابت بحيث لا يقل عن 4000 ريال.

شددت أن يكون العمل فترة ثلاثة أشهر داخل القطاع الحكومي كما حددته في القطاع الخاص فترة ستة أشهر .

لابد أن يكون مقدم الطلب السعودي مقيم إقامة دائمة داخل المملكة العربية السعودية بحيث أن يكون على الأقل سنة داخل الأراضي السعودية.

ما يميز قرض منصة سلفة الإلكتروني عن باقي القروض داخل المملكة العربية السعودية

أهم مميزات منصة سلفة هي أنها أسرع سلفة نقدية كاش بخلاف هامش الربح طبعا بحيث أنه هامش تنافسي وذلك بالتاكيد على حسب فئة مقدمي طلب التمويل.

كذلك يتم التمويل وبدون أن يتم تحويل الراتب الشهري لمقدم الطلب وذلك عبر منصة سلفة الإلكتروني.

والذي يبحث عنه الكثير أيضا هو كيفية السداد فإن منصة سلفة قد قامت بعمل جدولة ميسرة وبسيطة عند سداد هذه الأقساط المستحقة على العميل .

وبالعودة إلى بحث شرعيتها هل تتوافق من عدمه فهنا تأتي الاجابة الي من يخشون الله ويبحثون على شرعيتها فإن التقديم على قرض من خلال منصة سلفة يتوافق تماما مع أحكام الشريعة الإسلامية وذلك لكي يطمئن قلوبهم .

وتكون منصة سلفة تحت أذرع البنك المركزي في المملكة العربية السعودية وذلك للعمل على تطبيق الرؤية المستقبلية.

تعرف على رابط التقديم على منصة سلفة

اولا / يتم التقديم عبر الموقع الرسمي والتابع إلى منصة سلفة.

ثانيا / ومن ثم يجب الضغط مباشرة على طلب التمويل .

ثالثا / الضغط أيضا على فتح نموذج التقديم والبدء في إكمال البيانات الشخصية وهذا شرط من شروط الموافقة على طلب التمويل الخاص بالمتقدم .

رابعا / يجب إرسال كافة المستندات والأوراق الرسمية والتي سوف تعرض امامك .

خامسا / كما أنه يجب إرسال صورة الهوية الوطنية الخاصة بالمملكة العربية السعودية كما أنه يجب أن تكون سارية المفعول مع تحديد العنوان الوطني بدقة داخل المملكة العربية السعودية .

سادسا /واخرا وليس بأخيرا وبعد الانتهاء من كافة التفاصيل أعلاه يجب إرسال طلب التمويل وذلك عبر المنصة.

ومن ثم انتظار الرد على طلب التمويل سواء تم الرد بالقبول أو الرفض وذلك من خلال موقع منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية .