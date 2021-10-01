تخفيضات ساكو saco علي منتجاتها المتنوعة والمستمرة حتي 16 أكتوبر

تتقدم ساكو اليوم بتخفيضات هائلة لعملائها الكرام علي المنتجات المتنوعة والتي منها الأثاث والإلكترونيات وكذلك كل احتياجات المنزل والمطبخ وتستمر هذه التخفيضات حتي السادس عشر من شهر أكتوبر وتتميز فروع ساكو عن غيرها من حيث توفيرها لكل الاحتياجات فهي لا تقتصر علي قسم معين بل نجد منتجاتها في كل المجالات ويمكنك التعرف علي العروض من خلال زيارة موقع ساكو للتسوق أون لاين .

عروض ساكو للأثاث

طقم جلوس لأربعة أفراد بالإضافة إلي الطاولة بسعر متميز يبلغ 999 ريال بقيمة توفير 430 ريال سعودي .

كرسي هزاز مقاس متميز 84×99×99سم بسعر 799 ريال سعودي داخل كل فروع ساكو المنتشرة في كافة أنحاء المملكة.

تخفيضات ساكو علي أجهزة الكي البخارية

تعتبر المكواة من أهم الأجهزة الأساسية التي لا يستغني عنها كل منزل وتقدم ساكو مكواة تناسب كافة الأقمشة والمنسوجات بغرض حمايتها من التعرض للحرق وهنا نذكر بعض العروض المتاحة علي المكواة

مكواة بخارية عامودية بقوة 1785 واط وسعة تصل إلي 2.4 لتر بسعر 349 ريال وبقيمة توفير 56 ريال سعودي.

مكواة بخارية عامودية بقوة 1800 واط وسعة تصل إلي 1.8 لتر وبسعر 479 ريال وبقيمة توفير 166 ريال سعودي .

مكواة بخارية يدوية بقوة 1500 واط بسعر 224 ريال بقيمة توفير 75 ريال سعودي .

مكواة بخارية بقوة 2000 واط بسعر 79 ريال بقيمة توفير 52 ريال سعودي .

عروض ساكو في المطبخ وأدوات المنزل

تقدم ساكو العديد من التخفيضات علي الأجهزة والأدوات التي لا غني داخل مطبخ كل أسرة ويعد تجهيز القهوة داخل الأسر السعودية من أكثر الأمور التي تهتم بها الأسرة وتقدم ساكو ماكينة صنع القهوة أسبرسو 15 بار بسعر 799 ريال بقيمة تخفيض 550 ريال سعودي وتقدم ساكو أيضا ماكينة تنظيف 1400 واط بسعر 499 ريال بتخفيض 216 ريال سعودي.

عروض ساكو للعناية بالشعر والجسم

تقدم ساكو العديد من العروض علي أجهزة نزع الشعر وكذلك أجهزة فرد الشعر وأجهزة الحلاقة وتهذيب الشعر للرجال وسوف نذكر عنه البعض القليل منها