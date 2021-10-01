نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خمسة خطوات للتقديم علي معاش الضمان الاجتماعي بالمملكة في المقال التالي
المعاش عبارة عن مرتب شهري يحصل عليه المتقاعدين عن العمل لأسباب متعددة وهو بمثابة إعانة شهرية تقدمها المملكة العربية السعودية لمن لا عائل لهم لحين البلوغ والقدرة علي العمل والإنتاج وكسب الرزق وللحصول علي المعاش الذي تقدمه مؤسسة الضمان الاجتماعي يجب معرفة الشروط والفئات المستحقة والمعلومات والبيانات المطلوبة والتي نذكر بعضها هنا .
الفئات المستحقة للحصول علي معاش الضمان الاجتماعي
- البالغين لسن الشيخوخة من الذكور والإناث .
- المرأة والأسر التي لا تمتلك عائل لها .
- المرأة المفقود زوجها أو المطلقة أو التي هجرها زوجها أو الأرملة أو التي تزوجت من رجل مدمن للمخدرات أو ما شابه .
- ذوي الإعاقة الكلية والجزئية .
- وكذلك الأيتام من الأولاد والبنات .
الأماكن التي يمكن من خلالها التقدم للحصول علي معاش الضمان الاجتماعي
يمكن التقدم للحصول علي معاش الضمان الاجتماعي من خلال مكتب الوزارة أو من خلال المنصة الإلكترونية أو من خلال هاتف الوزارة علي أن يشمل الطلب نموذج مكتوب فيه الاسم رباعي ورقم الهوية وتاريخ الميلاد والعنوان ومعلومات التواصل ورقم الحساب البنكي وكذلك اسم التابع البالغ .
المرفقات المطلوبة في حالة التقدم علي معاش الضمان الاجتماعي
- يرفق بالنموذج للمتقدم غير السعودي المستندات الثبوتية .
- في حالة الإعاقة يجب إرفاق ما يثبت الإعاقة .
- إذا كان هناك خلاف علي العائل يطلب من الأسرة تحديد عائل ويقوم الباحث الاجتماعي بالتقصي عن الحالة ويرفع ذلك إلي الوزارة وبناءا علي ذلك تحدد الوزارة العائل .
خطوات التقدم علي معاش الضمان الاجتماعي
- يجب أن يكون المستفيد من احدي الفئات المستحقة والتي سبق ذكرها في بداية المقال .
- يجب أن تنطبق علي المستفيد كافة شروط الضمان الاجتماعي .
- يجب أن يقوم المستفيد بإنشاء ملف شخصي له في حالة إن كان مستفيد جديد ثم تعبئة البيانات اللازمة .
- يقوم المستفيد في هذه الخطوة بملأ البيانات وإرفاق المستندات المطلوبة .
- ثم يقوم المستفيد بتقديم الطلب والمتابعة لمعرفة حالة الطلب من حيث القبول أو الرفض ويمكن التظلم علي نتيجة الطلب في حالة رفضه إذا كان سبب الرفض غير صحيح وكذلك يمكن التظلم في حالة تحديد عائل مرفوض بالنسبة للأسرة .
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