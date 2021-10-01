خمسة خطوات للتقديم علي معاش الضمان الاجتماعي بالمملكة

المعاش عبارة عن مرتب شهري يحصل عليه المتقاعدين عن العمل لأسباب متعددة وهو بمثابة إعانة شهرية تقدمها المملكة العربية السعودية لمن لا عائل لهم لحين البلوغ والقدرة علي العمل والإنتاج وكسب الرزق وللحصول علي المعاش الذي تقدمه مؤسسة الضمان الاجتماعي يجب معرفة الشروط والفئات المستحقة والمعلومات والبيانات المطلوبة والتي نذكر بعضها هنا .

الفئات المستحقة للحصول علي معاش الضمان الاجتماعي

البالغين لسن الشيخوخة من الذكور والإناث .

المرأة والأسر التي لا تمتلك عائل لها .

المرأة المفقود زوجها أو المطلقة أو التي هجرها زوجها أو الأرملة أو التي تزوجت من رجل مدمن للمخدرات أو ما شابه .

ذوي الإعاقة الكلية والجزئية .

وكذلك الأيتام من الأولاد والبنات .

الأماكن التي يمكن من خلالها التقدم للحصول علي معاش الضمان الاجتماعي

يمكن التقدم للحصول علي معاش الضمان الاجتماعي من خلال مكتب الوزارة أو من خلال المنصة الإلكترونية أو من خلال هاتف الوزارة علي أن يشمل الطلب نموذج مكتوب فيه الاسم رباعي ورقم الهوية وتاريخ الميلاد والعنوان ومعلومات التواصل ورقم الحساب البنكي وكذلك اسم التابع البالغ .

المرفقات المطلوبة في حالة التقدم علي معاش الضمان الاجتماعي

يرفق بالنموذج للمتقدم غير السعودي المستندات الثبوتية .

في حالة الإعاقة يجب إرفاق ما يثبت الإعاقة .

إذا كان هناك خلاف علي العائل يطلب من الأسرة تحديد عائل ويقوم الباحث الاجتماعي بالتقصي عن الحالة ويرفع ذلك إلي الوزارة وبناءا علي ذلك تحدد الوزارة العائل .

خطوات التقدم علي معاش الضمان الاجتماعي