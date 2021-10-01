طريقة الاستعلام عن طلب الإسكان برقم الهوية و شروط التسجيل

طريقة الاستعلام عن طلب الإسكان برقم الهوية، فقد أوضحت الوزارة مجموعة من الشروط والواجب التوافق معها أولًا للاستحقاق، وبعد أن طالب الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية، بالتعرف على معايير الاستحقاق للدعم السكني، كما أن برنامج تطوير الإسكان هو برنامج أطلقته وزارة الإسكان في المملكة، لإيجاد عدد كاف ومناسب من الوحدات السكنية للمواطنين من ذوي الدخل المنخفض العام والشهري السنوي مراعاة للظروف المعيشية وتقديم خدمات عالية الجودة لهم، لضمان راحة السكان وسلامتهم وأمنهم، وذلك تبعا لمخطط الدولة في تنفيذ رؤية المملكة 2030 تقدم المملكة برنامج الإسكان التنموي وهو هو أحد برامج وزارة الإسكان، كما يمكن التعرف علي كيفية التسجيل في الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان و شروطه.



طريقة الاستعلام عن طلب الإسكان برقم الهوية

يمكن من خلال الخطوات الاستعلام عن طلب الإسكان من خلال استخدام رقم الهوية، وقد جاءت الخطوات كالتالي:

الانتقال إلى موقع خدمة سكني الإلكتروني. ثم الضغط على أيقونة الوصول السريع. قم بالضغط على خيار “مواطن أو مقيم”. ثم اختيار أيقونة التحقق من حالة الاستحقاق من بين الخدمات. قم بإضافة رقم الهوية في الحقل المخصص له، ثم الضغط على خيار التحقق. عليك بتحديد تاريخ الميلاد ومن ثم الضغط على خيار المتابعة. ثم متابعة التحقق المطلوب. الدخول إلى صفحة المعلومات الشخصية، وذلك للتحقق من حالة الاستحقاق من عدمه.

شروط التسجيل في الدعم السكني 1443

هنالك مجموعة من الشروط الواجب أن يتوافق معها كل من يرغب بالتسجيل في الدعم السكني 1443، والتي سيتمكن الأفراد من خلالها من التسجيل في دعم سكني وتلقي الدعم، وجاءت الشروط على النحو التالي:

يجب أن يكون هنالك قدرة الشرائية تمكنه من استحقاق الحصول على الدعم. ثم يشترط أن تبلغ قيمة دعم ضريبة التصرفات العقارية مليون ريال، وذلك من المبلغ الخاص بالوحدة السكنية. لابد أن يتم تطابق الوحدة السكنية المرغوب الحصول عليها من قبل المتقدم مع كافة الشروط الخاصة بالجهة التمويلية. ثم يجب أن يتوفر المنتج السكني في الفترة التي يتم تقديم الطلب فيها.

رقم وزارة الإسكان السعودية

دائمًا ما تسعى وزارة الإسكان في السعودية إلى توفير العديد من قنوات التواصل المميزة لمواطني ومواطنات المملكة العربية السعودية، وتهدف الوزارة من خلال هذه الطرق إلى تسهيل مهمة الاستعلام والحصول على المعلومات اللازمة لهم، ولذلك عملت الوزارة طرق رقم يمكن من خلاله تلقي الرد من قبل فريق الدعم ومن ثم الحصول على المعلومات والتفاصيل اللازمة حول المعاملات الخاصة، وجاء رقم وزارة الإسكان السعودية كما يلي: 199090.