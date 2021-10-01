نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حاسبة تمويل السيارات بنك الرياض وطريقة الاستخدام 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة حاسبة تمويل السيارات بنك الرياض من الخدمات الإلكترونية التي يمكن استخدامها من اجل حساب قيمة التمويل التأجيري للسيارات من بنك الرياض كما أن أنواع التمويل الأخرى التي يوفرها البنك استطاع أن يقدم لها حاسبة تمويلية يتم فيه إدخال البيانات المطلوبة ثم التعرف على قيمة القسط الشهري وفق الرواتب الشهرية، وقد طُرحت عروض بنك الرياض للسيارات 2021 من أجل تلبية الاحتياجات للمواطنين العملاء المقيمين والوافدين، وسوف نوفر لكم حاسبة التمويل التأجيري بالتفصيل.

حاسبة تمويل السيارات بنك الرياض

يسعى بنك الرياض إلى توفير كافة المساعدات التي تمكن العملاء من التخطيط المالي بطريقة سهلة وذلك بناءً على قيمة الدخل الشهري وبناءً على الاحتياجات الأساسية، ويمكن استخدام حاسبة التمويل التأجيري من خلال الخطوات التالية:

الولوج إلى موقع بنك الرياض السعودي.

النقر على حاسبة التمويل.

اختيار حاسبة تمويل سيارة.

إدخال البيانات الشخصية والتي تتمثل في اسم العميل والجنسية.

ثم إدخال تاريخ الميلاد ورقم الجوال الشخصي.

يليها إدخال التفاصيل المالية، من بينها قيمة الدخل الشهري ونوعية الرواتب، والقطاع المنتسب لها العميل.

يليها إدخال كل ما يتعلق بالسيارة مثل الدفعة الأولى، وسعرها الإجمالي بالريال السعودي.

ويتم اختيار فترة التمويل والتي تبدأ من عام وحتى خمس أعوام.

وبعد الانتهاء من إدخال تلك البيانات يتم النقر على خيار احسب حتى تحصل على كافة المعلومات المطلوبة عن قيمة قسط التمويل للسيارات من بنك الرياض وغيرها من التفاصيل المهمة.

التمويل التأجيري للسيارات

ويعتبر التمويل التأجيري من أهم حلول التمويل في البنك، حيث أنه يتوافر بعدد من المميزات أولها أن التمويل يمكن الحصول عليه للسيارة سواء أكانت جديدة أو مستعملة مسبقًا وذلك بالميزات التالية:

يمكن لصاحب المنشأة أو الموظفين عمومًا الحصول على التمويل.

إمكانية استلام التمويل وتقسيطه على خمس سنوات، وتصل قيمته إلى نصف مليون ريال سعودي.

إن كان المواطن مقيم أو حاصل على الجنسية السعودية فيمكنه التقديم مادامت الشروط متوفرة به.

بالإضافة إلى ذلك، سعى بنك الرياض إلى تسهيل إجراءات الحصول على التمويل، فيمكن التقديم إلكترونيًا والحصول على الموافقة المبدئية من خلال البنك مع ضمان سرعة التنفيذ.