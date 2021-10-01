نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تدشين معرض الرياض الدولي للكتاب 1443 بالمملكة بحضور وزير الثقافة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تدشين معرض الرياض الدولي للكتاب 1443 ، مساء أمس الخميس 30 من شهر سبتمبر 2021، الموافق 23 صفر 1443هـ، بحضور معالي وزير الثقافة السعودي، سمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، والمقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد السعودي، سمو الأمير محمد بن سلمان، والجدير بالعلم أن معرض الكتاب الدولي، هو من أبرز واجهات الرياض عاصمة المملكة السعودية، وقد حضر الافتتاح لفيف من الشخصيات الثقافية السعودية، وكذلك شخصيات عربية بارزة في مجال العلم والثقافة، كما حضر الافتتاح معالي وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي، حسن ناظم، وسفير العراق بالسعودية، معالي السفير عبد الستار هادي الجنابي، ممثلين عن الجمهورية العراقية.

تدشين معرض الرياض الدولي للكتاب 1443

إضافة لما سبق فإن معرض الرياض الدولي للكتاب، بالمملكة العربية السعودية، يضم أكثر من 1000 دار للنشر، تنتمي لأكثر من 30 دولة، من مختلف أنحاء العالم، وينقسم المعرض إلى أجنحة ومرافق للعرض، كما يعد أكبر معرض للكتاب، على مدار تاريخ المملكة العربية السعودية، وتعد تلك الدورة الأولى، التي يتم الإشراف عليها، من قبل هيئة الأدب والنشر والترجمة، التابعة لوزارة الثقافة السعودية، بعد ما تم نقل كافة اختصاصات المعرض إليها هذا العام.

تفاصيل أجنحة ومرافق معرض الرياض الدولي للكتاب بالمملكة العربية السعودية 1443هـ

كما يحتضن المعرض العديد من الأجنحة، والتي تحتوي على كتب متنوعة منها، الكتب الأثرية، ومخطوطات أثرية، إضافة لكتب من جميع الثقافات حول العالم، تمثل كل دولة، وفق شروط عرض الكتب المنصوص عليه من قبل الهيئة، وهي ألا تكون كتب ممنوعة أو مخالفة، والا سيتحمل الناشر كافة الغرامات المفروضة على الشحن بالكامل، والتعويضات اللازمة.

كذلك ستقام أمسيات ثقافية داخل المعرض، برعاية هيئة الأدب والنشر والترجمة السعودية، بهدف إثراء الثقافة بالمملكة، إضافة لعقد مؤتمرات للناشرين الدولين، يومي 4 و5 من شهر أكتوبر 2021م، وهو أول مؤتمر من هذا النوع، بالمملكة العربية السعودية، كما يقدم المعرض ورش عمل، يقدمها كبار الناشرين بالعالم، مع مشاركات من قبل اتحادات الناشرين حول العالم.

موعد ختام وتفاصيل عن معرض الكتاب الدولي بالمملكة العربية السعودية 2021

في الختام فان معرض الرياض الدولي للكتاب، الذي قام بفتح أبوابه أمام الزائرين، لمدة 10 أيام متتالية، بدءًا من اليوم الجمعة 1 من شهر أكتوبر 2021م، الموافق 24 من شهر صفر 1443هـ، سيكون موعد ختامه، يوم الأحد 10 من شهر أكتوبر 2021م، الموافق 1 ربيع الأول 1443هـ.