كيف اعرف اني مستحق في الإسكان من أشهر الأسئلة التي يتم سؤالها لكل المهتمين بخدمات الإسكان في المملكة العربية السعودية، سنوضح في مقالنا اليوم الإجابة عن كل الأسئلة التي تراودك بخصوص الاستعلام عن الإسكان الذي تقدمه وزارة الإسكان السعودية للمواطنين السعوديين والتي كانت بدايتها منذ عام 1442 هـ وهو يعتبر نظرة مستقبلية للتطور الذي تسعى إليه المملكة حتى عام 2023 .

كيف اعرف اني مستحق في الإسكان

هناك بعض الشروط التي اشترطتها وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية والتي إن توافرت في الشخص بشكل كامل سوف تدل على أنه مستحق في الإسكان وهذه الشروط تتمثل في كل من الآتي:

يجب أن يكون المتقدم للحصول على الخدمة سعودي الجنسية.

حصول المتقدم وشرائه لمنتج من الخدمات الإسكانية من قبل.

عدم قدرة الأسرة الحاضنة للمتقدم يجب أن تكون قادرة على شراء مسكن خاص.

لا يقل عمر المتقدم للحصول على خدمة الإسكان الاجتماعي عن 25 عام.

الاستعلام عن حالة الطلب في خدمة الإسكان

بعد توافر هذه الشروط في الشخص المتقدم فبإمكانه الاستعلام عن حالة طلبه لتتمكن من معرفة قبول الطلب أو رفضه عن طريق ادخال رقم هويته الوطنية عن طريق اتباع الخطوات التالية:

من خلال الدخول على الرابط الإلكتروني والذي تم تخصيصه للاستعلام عن البرنامج سكنى.

تسجيل الدخول على الحساب الخاص بك على موقع الإسكان السعودي .

النقر على أيقونة “الوصول السريع”.

اختيار أحد الاختيارين “مواطن” أو “مقيم”.

الضغط على زر “التحقق من حالة الاستحقاق” من ضمن الخدمات المتاحة على الموقع الإلكتروني.

سيطلب منك الموقع إدخال رقم الهوية الشخصية الخاصة بك كمستخدم والضغط على “تحقيق”.

تحديد تاريخ يوم ميلاد المستخدم ثم الضغط على زر “المتابعة”.

يتم إرسال كود التحقق على رقم الهاتف الخاص بالمستخدم يقوم بإدخاله في المكان المطلوب.

يقوم بعد ذلك المستخدم أخيرًا بالدخول إلى صفحته الشخصية على الموقع لمعرفة حالة استحقاقه من دعم سكني السعودي .

بعد عرضنا للخطوات في الفقرات السابقة نكون قد أجبنا على الأسئلة الهامة في خدمة إسكان بخصوص كيفية الاستعلام عن مدى استحقاقية المستخدم لخدمة سكنى .