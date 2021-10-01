تمويل للسعودي والمقيم والمتقاعد والعسكري بدون ضمان بقيمة 30 ألف ريال

قرض فوري لجميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية، فقد يقدم التمويل من برنامج تسهيل التابع لشركة اكسترا التي يقدم تمويل ومن اهم وافضل التمويلات التي قدمت داخل المملكة العربية السعودية، فقد يقدم التمويل الشخصي لجميع المواطنين السعودي وأيضا المقيم والمتقاعد والعسكري، كما يقدم بدون ضمانات بدون كفيل وبدون تحويل راتب، فقد يستطيع العميل التقديم علي التمويل بكل سهولة وبموافقة فورية أونلاين، حيث قام برنامج تسهيل بتحديد بعض الشروط التي لا بد أن تتوفر مع جميع المواطنين الراغبين في الحصول علي التمويل الشخصي، وسوف نوضح من خلال مقالنا الشروط الواجب توافرها للحصول علي التمويل الشخصي.

طريقة التقديم علي التمويل الشخصي

يستطيع جميع العملاء الراغبين في التقديم علي التمويل الشخصي المقدم من برنامج تسهيل التقديم عبر الإنترنت أون لاين، من خلال الدخول علي الصفحة الرسمية التابعة لشركة اكسترا السعودية، فقد أوضح أن التمويل المقدم أيضا متاح للمقيمين بالمملكة، حيث يبحث الكثير من المقيمين عن افضل التمويلات التي تقدم لهم، والتي تعمل الكثير من البنوك الأخري بتقديم افضل التمويلات التي تتناسب للمواطنين للسعودي والمقيم والمتقاعد أيضاً، كما تهتم البنوك بدعم المواطنين المتقاعدين عن العمل بتوفير افضل تمويل شخصي بدون ضمان بقيمة 500 ألف ريال بأفضل فترة سداد.

يمكن للعميل الدخول علي الرابط الإلكتروني التابع لشركة اكسترا السعودية، والتقديم علي التمويل التي يرغب في الحصول علية.

تقديم الهوية الوطنية للسعودي والإقامة لغير السعودي.

إثبات الدخل أو تعريف الراتب.

العنوان الوطني والتحقيق من رقم الهاتف الجوال.

مزايا الحصول علي التمويل الشخصي

يقدم التمويل من شركة اكسترا المعروفة داخل المملكة وبدون تحويل راتب وبدون كفيل، والتي يصل التمويل إلى ضعف الراتب بقيمة 30 ألف ريال سعودي بتوافقه مع احكام الشريعة الإسلامية، وبأفضل فترة سداد تصل إلي 24 شهراً، فقد يمتلك التمويل المقدم من اكسترا السعودية افضل المزايا التي تسهل علي المواطن الحصول علي التمويل الشخصي،ن كما يقدم التمويل لجميع المواطنين، ولاكن بعد توافر الشروط اللازمة التي حددها برنامج تسهيل لكي يتم الحصول علي التمويل الشخصي، والتي قد أوضحناه من خلال مقال سابق بموقعنا هذا “موقع ثقفني” بأهم الشروط التي وضعتها شركة اكسترا التي لا بد أن تتوفر لدي جميع المواطنين لكي يتم الحصول علي التمويل الشخصي.