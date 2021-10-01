كيف احصل على رقم طلب المقطوعة بالرابط الجديد

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عمر شويل - جدة كيف احصل على رقم طلب المساعدة المقطوعة، حيث تقدم حكومة المملكة العربية السعودية العديد من خدمات الدعم المادي والمعنوي لجميع المواطنين والفئات المختلفة، ومن أهم أنواع الدعم التي تقدمها هي المساعدة المقطوعة، وذلك من أجل مساعدة المواطنين في مواجهة أعباء الحياة، وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وجميع المواطنين في جميع أنحاء العالم، بسبب انتشار أزمة فيروس كورونا، ويتم تقديم هذه المساعدات إلى المواطنين السعوديين فقط، واليوم نتحدث معكم عن طريقة الحصول على رقم طلب المساعدة المقطوعة، وطريقة الاستعلام عن المساعدة من خلال رقم الطلب.

استعلام عن المقطوعة برقم الطلب 1443

وفرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة الاستعلام عن المقطوعة من خلال كتابة رقم الطلب، ويتم ذلك عن طريق القيام بالخطوات التالية:

الدخول إلى موقع الوزارة الرسمي.

الضغط على الخدمات الالكترونية.

ثم اختيار الخانة الخاصة بالاستعلام عن المساعدة المقطوعة.

ثم كتابة رقم الطلب في الخانة المخصصة له.

إدخال رمز التحقق المرئي.

الضغط على كلمة عرض.

وأخيراً سيتم ظهور صفحة تحتوى على كافة البيانات الخاصة بصاحب رقم الطلب.

كيف احصل على رقم طلب المقطوعة

تقدم المملكة العديد من الخدمات الالكترونية، لحصول المواطنين على إنجاز المهام بشكل إلكتروني، وتوفير الوقت والمجهود، ولراحة جميع المواطنين، إضافة إلي تقديم أنواع الخدمات والدعم المختلفة، حيث وضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كيف احصل على رقم طلب لمقطوعة بخطوات بسيطة، وجاءت الخطوات كالتالي:

الاتصال على رقم الخدمة الصوتية المساعدة المقطوعة وهو 8001222777.

الاستمتاع إلى الرسالة الصوتية، والنقر على رقم 1.

ثم اختيار التحدث مع خدمة العملاء.

والآن سيتم تحويل المكالمة إلى أحد ممثلين خدمة العملاء.

ثم إرسال رقم الهوية الوطنية لموظفي خدمة العملاء.

وطلب الحصول على رقم طلب المساعدة المقطوعة.

سيقوم الموظف بإرسال الرقم صوتيا، ويجب حفظة جيداً، مع العلم أنه يجب حفظة في مكان آمن وعدم اطلاع أي أحد عليه.

شروط التسجيل في المساعدة المقطوعة

يمكن لجميع المواطنين السعوديين الذين يعانون من وضع إقتصادي صعب التسجيل في المساعدة المقطوعة، ولكن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد وضعت مموعة من الشروط للاستفادة والحصول على الدعم المالي المقدم كمساعدة مقطوعة، وهذه الشروط هي كالتالي:-