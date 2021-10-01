خطوات الحصول على مستحقات ساند تحددها التأمينات ومدد الاشتراك في ساند

خطوات الحصول على مستحقات ساند التى قد حددتها التأمينات الاجتماعية على حسابها الرسمى تويتر بعد توافر شروط الاستحقاق الدعم للمتعطلين عن العمل كتعويض حتى التعيين فى وظيفة جديدة، كما يعمل نظام ساند على تقديم بعض الوظائف أو تدريب العاطلين عن العمل ويتم تقديم الدعم في صورة راتب شهري يحصل عليه المستفيد لفترة بحيث ألا يكون المشترك مفصولا من العمل بسبب راجع إليه، كمان التأمينلات تعمل على تقديم دائما الكثير من خدمات الدعم للمحتاجين وكذلك المستحقين ويمكن التحقق من أهلية ساند برقم الهوية وغيرها الكثير، ويمكن معرفة مدد الاشتراك التى وضحتها ايضا التأمينات دون الحاجة الذهاب الى المكاتب للاستفسار او الاشتراك واصبح ذلك الكترواانيا بدون جهد او ضياع الوقت وهو ماتسعى الى المملكة.

خطوات الحصول على مستحقات ساند تحددها التأمينات

تسجيل الدخول إلى حسابك الشخصي بالتأمينات “أون لاين”. ثم اختيار التعطل عن العمل. اختيار أيقونة طلب ساند. إدخال رقم الحساب البنكي الآيبان ثم إرسال الطلب. أنه بعد إتمام التسجيل ستظهر رسالة بنجاح تقديم الطلب وفي حال اعتماد الطلب ستصل للمستفيد رسالة نصية للتأكيد.

مدد الاشتراك في ساند

يستحق المستفيد التعويض للمرة الأولى إذا عمل في عمل خاضع لهذا النظام مدة لا تقل عن 12 شهرًا خلال الستة والثلاثين شهرا التي تسبق المطالبة الأولى. بينما يستحق المستفيد التعويض للمرة الثانية إذا عمل مرة أخرى في عمل خاضع لهذا النظام مدة لا تقل عن 18 شهرًا خلال الستة والثلاثين شهرًا التي تسبق المطالبة الثانية. يستحق المستفيد التعويض للمرة الثالثة إذا عمل مرة أخرى في عمل خاضع لهذا النظام مدة لا تقل عن 24 شهرًا خلال الستة والثلاثين شهرًا التي تسبق المطالبة الثالثة. حيث يستحق المستفيد التعويض في أي مرة لاحقة إذا عمل مرة أخرى في عمل خاضع لهذا النظام مدة لا تقل عن 36 شهرًا خلال الثمانية وأربعين شهرًا التي تسبق المطالبة الأخيرة.

والجدير بالذكر وأوضحت التأمينات الاجتماعية عبر موقعها الإلكتروني، أن الحصول على دعم ساند يتطلب أن يكون المشترك سعودي الجنسية، وتوافر مدد الاشتراك المؤهلة للاستحقاق