نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة حجز موعد في الإسكان بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة حجز موعد في الإسكان ، أصبحت الشغل الشاغل لبعض المواطنين وذلك بعد إتاحة الفرصة أمامهم بالتواصل الإلكتروني مع الوزارة، حيث أصبح من الإمكان معرفة جميع خدمات الوزارة التي تقدمها للمواطنين بمجرد التسجيل في الموقع الإلكتروني، لذلك سننوه عن كيفية التسجيل والحصول على موعد بشكل مفصل.

طريقة حجز موعد في الإسكان

الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الحكومة السعودية لمواطنيها الغرض منها التيسير عليهم والتمتع بالخدمات دون الحاجة للذهاب لمقر الوزارة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

يتم الدخول على الموقع الإلكتروني لبرنامج سكني من خلال شبكة الإنترنت.

ثم يتم لضغط على كلمة راسلنا وكتابة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

يراعى إدخال البريد الإلكتروني الخاص بالمواطن، ورقم جواله واسم الفرع الذي تود أن تزوره إلكترونيًا.

بعد ذلك تتم مطالبتك بتوضيح سبب زيارتك للموقع ثم يتم التحقق من خلال كتابة الأرقام الظاهرة أمامك.

بعد التأكد من صحة البيانات المكتوبة يتم الضغط على إرسال.

كيف يتم الاستعلام عن الاستحقاق السكني

يوفر برنامج سكني العديد من الخدمات للمواطنين، من بينها استخدام رقم الهوية للاستعلام عن الاستحقاق السكني من خلال الخطوات التالية:

التوجه إلى برنامج سكني الإلكتروني ثم الضغط على تسجيل الدخول.

يتم كتابة البيانات المطلوبة بتمهل ثم إجراء التحقق، الذي يقدمه الموقع ليثبت أنك بالفعل شخصية حقيقية.

يتم بعد ذلك الانتقال للصفحة الشخصية واختيار بند الخدمات العامة ثم اختيار الاستعلام برقم الهوية.

بعد ذلك يتم الضغط على كلمة استعلم والانتظار، حتى تظهر النتيجة سواء كنت مستحق أم لا.

ما هو رقم الدعم السكني

في حالة الرغبة في التواصل مع وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية للاستعلام عن الخدمات التي تقدمها للمواطنين، حيث يمكن الاتصال برقم 199090 وهو رقم موحد لجميع المواطنين في المملكة.

كما يوجد رقم موحد آخر خاص بصندوق التنمية العقارية هو 920033321 للاستعلام أيضًا عن الخدمات المقدمة من خلاله للمواطنين بالمملكة.

بالإضافة إلى إمكانية مراسلة الوزارة عبر البريد الإلكتروني لها [email protected]

تطبيق سكني

قامت وزارة الإسكان السعودية بإتاحة تطبيق متوافق مع الجوالات الذكية، حيث يمكن تحميل التطبيق من خلال متجر جوجل بلاي أو متجر آب ستور مجانًا.

الجدير بالذكر أن تطبيق سكني للجوالات يساعد على الوصول للمعلومات والخدمات التي توفرها الوزارة في أي وقت وأي مكان دون الحاجة للبحث عن حاسوب لدخول الموقع الإلكتروني.

لذلك طريقة حجز موعد في الإسكان من خلال التطبيق أسهل بكثير بالمقارنة مع الموقع الإلكتروني.