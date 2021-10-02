نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معرض الصقور والصيد السعودي بالرياض في المقال التالي

عمر شويل - جدة في حدث يعبر عن الإرث والتراث السعودي والعربي ، يتم تنظيم معرض الصقور والصيد السعودي بالرياض الدولي اعتباراً من الأول من أكتوبر إلي العاشر من أكتوبر 2021 م ، ويدعو معرض الصقور والصيد السعودي الدولي في دورته الحالية كافة الهواة والمحترفين وعموم أفراد المجتمع المهتمين بالنشاط ، وتم إعداد المعرض علي نمط غير تقليدي يحاكي به تجربة رحلات صيد متكاملة بالحياة البرية بكل ما تحتويه من مكونات وأدوات ينظمه نادي الصقور السعودي بمدينة الرياض ويستمر حتي 7/10/2021 ، تعطي من خلالها الزائر تجربة كاملة ومتعه بالمعرض ، وتهدف إدارة المعرض إلي قيم الأصالة والتراث والثقافة المتوارثة عبر الأجيال بالمملكة ، وتعمق الانتماء للبيئة العريقة ، وهو ما يمثل أحد أهداف رؤية المملكة 2030 ، ينقل من خلالها طابع الأصل في حياة الشعب السعودي للأجيال القادمة من خلال هواية أصيلة وهو الصقارة والصيد تحت رعاية نادي الصقور السعودي ، وفي نفس الفترة الزمنية يقوم معرض الرياض الدولي للكتاب بالمملكة 2021 م.

معرض الصقور والصيد السعودي بالرياض

و معرض الصقور والصيد السعودي في نسخته الثانية الذي يضم محبي هواية الصقور والصيد من كافة طوائف وطبقات المجتمع السعودي من الهواة والمحترفين ومثلهم من حول العالم أجمع يدعم أهداف مهمة وهي :

التعريف بهواية الصيد باستخدام الصقور. نقل الهواية وموروثها التراثي للأجيال القادمة. الحفاظ علي الموروث الثقافي والتعريف بالبيئة الأصلية وتكامل الإنسان السعودي معها منذ الأزل. استقطاب كافة الشركات والأفراد العاملين بهواية أسلحة ومعدات الصيد والصقور بأنواعها. إقامة فعاليات أسرية وثقافية للمشاركين والأسر السعودية.

ويقوم علي رعاية المعرض نادي الصقور السعودي بمقره في ملهم بمدينة الرياض ويستمر لمدة 5 أيام و يكون موعد معرض الصقور والصيد السعودي في الأول من أكتوبر 2021 م في النسخة الثانية من معرض الصقور والصيد السعودي.

شراء بطاقة التميز بمعرض الصيد و الصقور

يبدأ معرض الصقور والصيد السعودي الدولي في 1 أكتوبر تحت رعاية نادي الصقور السعودي بمدينة الرياض ويستمر لمدة خمسة أيام ، و يمكن لزوار معرض الصقور والصيد الحصول علي بطاقة التميز بالتسجيل علي الموقع الإلكتروني بالخطوات والمميزات التالية :

الدخول علي الموقع الإلكتروني الخاص بعرض الصقور والصيد السعودي الدولي. من الصفحة الرئيسية أختيار تسجيل الحضور. سيتم توجيهك لصفحة شراء بطاقة التميز. توفر البطاقة مميزات : خدمة صف السيارات.

الاستقبال والصعود لصالة التميز.

خدمة الضيافة.

عرض مرئي عن معرض الصقور.

مكتب خدمات وإرشاد.

شراء الأسلحة بدون موعد أبشر ، فقط بتعبئة نموذج الكشف الطبي.

خدمات المبيعات الخاصة.

إصدار رخص الأسلحة.

مرافق خاصة أثناء التجول بالمعرض.

توديع الضيف. بالضغط علي شراء بطاقة التميز سيتم تحويلك لصفحة شراء البطاقات. يتم اختيار الفعالية المطلوبة حسب المنطقة ( منطقة 2 واجهة الرياض ) والقسم. قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها. تسديد الرسوم وهي 2000 ريال لليوم الواحد.

التسجيل في معرض الصقور والصيد السعودي

نتعرف علي تفاصيل النسخة الثانية من معرض الصقور ، ويتيح المعرض عبر موقعه الإلكتروني بالصفحة الرئيسية التسجيل للفئات التالية وإكمال الخطوات التالية:

أولاً اختيار تسجيل العارضين ، تسجيل الإعلاميين ، تسجيل الحضور ، تسجيل الصقارين‎. ثانياً ملئ بيانات الاستمارة كالآتي : الاسم.

رقم الهوية.

المدينة.

الجوال.

بيانات الصقر من الفئة والفئة العمرية ، وإضافة أكثر من صقر. اختيار المنطقة التابع لها لجمع عينات الصقور. الإقرار بالتعهد ثم الضغط علي إرسال.

و يتم استقبال المشاركين من الساعة ٨ صباحاً وحتى الساعة ١:٣٠ مساءً. *يبدأ سحب العينات من يوم الأحد ٢٩ سبتمبر لغاية يوم الاثنين ٧ أكتوبر ، و يعدُّ المعرض أكبر تجمعٍ لهواة الصقور ، و الهيئة السعودية للحياة الفطرية في معرض الصقور والصيد السعودي ، ويدعو الموقع الإعلاميين المسجلين على موقع معرض الصقور