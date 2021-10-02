نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اختبار القدرات العامة الورقي عبر قياس بهيئة تقويم التعليم والتدريب الفترة الأولي 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة هيئة تقويم التعليم والتدريب قد أعلنت اليوم من خلال المركز الوطني للقياس، عن بداية الاستعداد الكامل من أجل البدء في تنفيذ الفترة الأولى من أجل البدء في اختبار القدرات العامة ورقياً لجميع الطلاب والطالبات من الخريجين التابعين للمرحلة الثانوية والذين لديهم رغبة في استمرار دراساتهم عبر المؤسسات الخاصة بالتعليم العالي، وقد أكدت الهيئة بأن التسجيل سوف يكون متاحاً خلال “الفترة الأولى” فيما يخص الاختبار الخاص بالقدرات العامة الورقي، علي أن يستمر التسجيل في الاختبار حتى قبل الموعد الخاص بتطبيق الاختبار، ويتم ذلك بعدد محدد في المقرات التي تم توفيرها بمدن ومحافظات المملكة، وفيما يلي تفاصيل اختبار القدرات العامة الورقي.

تطبيق اختبار القدرات العامة الورقي

يتم البدء في تطبيق الاختبار الورقي بداية من يوم السبت الموافق يوم 25 صفر وحتى 5 ربيع الأول 1443 والذي يوافق ميلادياً 2 وحتي 11 أكتوبر 2021م، في كافة المقرات المنتشرة بمدن ومحافظات المملكة والتي تكون تابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب، علي أن يكون التسجيل من خلال حساب الطلاب من خلال الدخول علي موقع التسجيل الآتي وهو موقع قياس، الذي من خلاله يتم التسجيل.

اختبار القدرات العامة 1443

يعد اختبار القدرات العامة هو أحد المقاييس الموحدة لجميع الطلاب والطالبات خلال أخر سنتين من مرحلة الثانوية، حيث يتميز الاختيار بأنه معيار عادل يتم تطبيقه علي الجميع، بحيث يعمل علي مساعدة كافة الهيئات التعليمية والطلبة على الاختيار الأفضل، حيث تشترط جميع الجامعات والكليات أن يتم هذا الاختبار من أجل الانضمام بها، وهذا يتضمن الخريجين من الثانوية العامة بالقسم النظري والقسم العلمي أيضاً.

ومن خلال الاختبار يتم التركيز علي مدي معرفة قابلية الطلاب للتعلّم بصرف النظر عن التمكّن الكامل في موضوع محدد، ويتم ذلك بوساطة قياس مدي القدرة على فهم الموضوعات المقروءة، ومدي القدرة علي إدراك العلاقات التي تعد منطقية، بالإضافة الي حل بعض المسائل التي تكون مبنية على بعض المفاهيم الرياضية التي تعد مفاهيم أساسية، علاوة علي ذلك قياس مدي قدرة الطلاب والطالبات علي الاستنتاج والقياس فيما يخص كافة الموضوعات والأسئلة التي تطرح لهم.