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عمر شويل - جدة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد لعام 1443 ، يعتبر من أهم المواضيع التي تشغل العديد من أصحاب المعاشات في المملكة العربية السعودية، بعدما أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن شروط نظام الضمان الاجتماعي الجديد، حيث يتم تطوير النظام كل عام، وبذلك تتغير الشروط المطلوبة للضمان الجديد، ومن خلال المقال سوف نتعرف علي طريقة تسجيل الضمان الاجتماعي الجديد والتعرف علي الشروط المطلوبة للتسجيل في الضمان.

نظام الضمان الاجتماعي

يعتبر نظام الضمان الاجتماعي من أهم الأنظمة التابعة لوزارة الموارد البشرية في السعودية، حيث يعمل علي توفير معاش خاص لفئات معينة ويُصرف بشروط معينة، ويكون هذا المعاش بمثابة ضمان اجتماعي للمستحقين ويتم صرفة بشكل شهري.

ويهدف هذا النظام إلي تحسين الوضع المادي لجميع المستفيدين، وتقديم الاحتياجات الأساسية لهم ولأفراد عائلتهم من خلال صرف راتب شهري لهم.

ولهذا السبب أصبح النظام من أفضل الخدمات التي تعمل علي زيادة دخل الفرد امن أجل التغلب علي الفقر، ويمكن التسجيل في نظام الضمان من خلال إتباع الأتي.

التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد لعام 1443

أعلن مجلس الوزراء السعودي عن إجراء عدد من التعديلات الخاصة بالضمان الاجتماعي، والتي تهدف إلي مساعدة الفئات الأكثر أحتياجًا من محدودي الدخل وذوى الدخل المتوسط، لذلك أتاحت وزارة الموارد البشرية إمكانية التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد لعام 1443 من أجل الحصول علي المعاش، وجاءت طريقة التسجيل علي النحو التالي:

بعد الدخول علي رابط الموقع، اختر أيقونة “ الخدمات الإلكترونية “.

“. اضغط علي “ تسجيل مستخدم جديد “.

“. قم بإدخال البيانات الخاصة بالدخول للتسجيل، وتسجيل الدخول علي موقع الضمان الاجتماعي.

اضغط علي أيقونة “ التالي “.

“. ثم الضغط علي “ حفظ البيانات “.

“. في النهاية سوف يقوم الموقع بالتواصل مع الشخص عبر خدمة الرسائل النصية علي رقم الهاتف الجوال. كذلك أعلنت وزارة الموارد البشرية عن إمكانية الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي برقم السجل المدني من خلال الموقع الرسمي للوزارة، وذلك من أجل التسهيل علي المستفيدين من الضمان بذل الجهد أو أضاعه الوقت. شروط الضمان الاجتماعي الجديد 1443 بعد معرفة طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد لعام 1443، يجب الإطلاع علي كافة الشروط المنصوص عليهم من قبل الوزارة و التي يجب توافرها في المتقدم للحصول علي الضمان، وجاءت الشروط علي النحو التالي:

أولاً يجب أن يكون المستفيد سعودي الجنسية، ويُستثني من هذا الشرط الحالات التالية ( الأيتام، ذوي الإعاقة، المرأة الأجنبية المتزوجة برجل سعودي، المطلقات، الأرامل )

يجب أن يكون الشخص مقيم بشكل كامل علي أراضي المملكة.

أن يكون المواطن المواطن من فئات محدودي الدخل، حيث يقل الراتب عن 2000 ريال سعودي.

يجب أن يكون من الفئات التي نص عليها الضمان من صحة وتعليم وتأهيل وما إلي ذلك.

أن تنطبق عليه كل معايير امتلاك الثروة.

تقديم جميع الأوراق المطلوبة للاستحقاق.

يجب ألا يكون من أحد الأفراد المسجل اسمهم في أي تأمينات أخري. في حالة عدم توافر الشروط السابقة في المتقدم، سيكون من الصعب الحصول علي رواتب الضمان، حيث لن يستطيع أن يستفيد من الخدمة، بالرغم من التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد. الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي صرحت الوزارة عن فئات استحقاق الضمان الاجتماعي، حيث توجد فئات من المجتمع السعودي هي الأكثر الفئات المستحقة لدعم مالي إضافي، وجاءت هذه الفئات كالأتي:

الأشخاص الذين يعنون من إعاقة كلية أو جزئية.

كبار السن البالغين لسن الشيخوخة والغير قادرين علي العمل.

الأيتام بشكل عام سواء كانوا أيتام الأب أو أبناء الأم أو الاثنين معاً.

المطلقة والأرملة والمهجورة وزوجة الغائب أو المفقود.

زوجة المدمن علي المخدرات أو المسجون. وإذا كنت من المقيمين أو الموظفين العاملين بالقطاع السعودي فيمكنك الإطلاع علي الفئات المستفيدة من التأمين الصحي، والاستعلام عن التأمين الصحي برقم الهوية من أجل الحصول علي الرعاية الصحية المدعمة من المملكة السعودية. بعد الإطلاع علي كافة المعلومات المتعلقة بعملية التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد لعام 1443 يمكنك الإطلاع علي نصيب الفرد من الضمان. كم يصرف الضمان الاجتماعي للفرد 1443

يختلف المبلغ المستحق من مبلغ لأخر بشكل شهري باختلاف أعداد الأشخاص المستفيدين في الأسرة الواحدة، حيث تتغير أيضاً قيمة المبلغ بتغير قواعد الضمان، وفيما يلي سوف يتم تقديم القيمة الجديدة لنصيب الفرد بعد تحديث البرنامج.

عدد أفراد الأسرة المستفيدة المبلغ الشهري شخص واحد 1000 ريال سعودي أسرة تتكون من شخصين 1285 ريال سعودي. أسرة تتكون من 3 أشخاص 1570 ريال سعودي أسرة تتكون من 4 أشخاص 1855 ريال سعودي أسرة تتكون من 5 أشخاص 2140 ريال سعودي أسرة تتكون من 6 أشخاص 2420 ريال سعودي أسرة تتكون من 7 أشخاص 2710 ريال سعودي أسرة تتكون من 8 أشخاص 3000 ريال سعودي أسرة تتكون من 9 أشخاص 3280 ريال سعودي أسرة تتكون من 10 أشخاص 3560 ريال سعودي أسرة تتكون من 11 أشخاص 3840 ريال سعودي أسرة تتكون من 12 أشخاص 4130 ريال سعودي أسرة تتكون من 13 أشخاص 4410 ريال سعودي أسرة تتكون من 14 أشخاص 4700 ريال سعودي أسرة تتكون من 15 أشخاص 5000 ريال سعودي

متى يسقط الضمان الاجتماعي أعلنت الوزارة عن إسقاط الضمان الاجتماعي عن المستفيدين في بعض الحالات التي تم تحديدها من قبل الوزارة، وجاء ذلك علي النحو التالي:

يسقط الضمان إذا اختلال أي شرط من شروط استحقاق الضمان الاجتماعي.

في حال تأخر المستفيد عن تحديث البيانات الخاصة به لمدة شهر كامل من تاريخ إبلاغه بضرورة تحديث البيانات.

إذا ثبت للوزارة عدم صحَّة أي جزء من البيانات التي قدمتها المستفيد من المعاش.

إذا تم التأكد أنَّ المستفيد من الضمان قادر على العمل، أو يماطل في البحث عن العمل ولا يحاول الحصول على عمل بشكل جدي.

في حالة إذا كان المستفيد يعيش في مركز من مراكز الإيواء أو العلاج في المملكة بشكل دائم.

إذا ثبت أن المستفيد قابل للتأهيل ولم يقم بالالتزام بالخطة التأهيلية.

حين تنازل المستفيد عن معاش الضمان الاجتماعي.

إذا توفي المستفيد.

وجود بيانات مقدمة للنظام غير صحيحة.

طريقة الاستعلام في الضمان الاجتماعي الجديد

يمكن لجميع المستفيدين الاستعلام عن المساعدة المقطوعة في الضمان الاجتماعي الجديد من خلال إتباع الخطوات الأتية:

في البداية قم الدخول على رابط موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. اضغط على كلمة “الاستعلامات“، من بين الخيارات التي ستظهر أمامك. اختر “المساعدة المقطوعة”. قم بكتابة رقم الهوية الوطنية، والرقم السري في المكان المخصص لذلك. اضغط على “عرض“. وأخيرا سوف تظهر لك صفحة جديدة فيها ويوجد بها الموعد الخاص بموعد صرف المساعدة الخاص بك، مع تحديد أقرب فرع لك للحصول على المعاش.

في نهاية المقال نكون قد قمنا بتقديم طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد لعام 1443، ومعرفة شروط الضمان الواجب توافرها في الشخص المتقدم، بالإضافة إلي معرفة الفئات المستحقة للضمان، وكم نصيب كل شخص من الضمان.