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عمر شويل - جدة الموافقة على اعتراض حساب المواطن في حالة الموافقة يتم التعويض بأثر رجعي، حيث أن يعتبر دعم حساب المواطن من أهم وأكبر البرامج المخصصة للدعم في المملكة العربية السعودية، ولقد تم إطلاق هذا الدعم وتقديمه ابتداءا منذ عام 2017، وكان الغرض من دعم حساب المواطن هو تقديم مبلغ مالي لأصحاب الدخل المتوسط والمنخفض، وأيضا للمساعدة في تخفيف العبء على المواطنين في المملكة، وبالأحري من بعد هذه التوسعات الإقتصادية التي توجد داخل المملكة، ولهذا تم عمل برنامج دعم حساب المواطن، ليساعد في تقديم حياة أفضل للأفراد بداخل المملكة العربية السعودية.

الموافقة على اعتراض حساب المواطن

حيث أن الهدف الأساسي من إطلاق دعم حساب المواطن هو تقديم حياة أفضل للمواطن تمكنه من العيش برخاء داخل المملكة العربية السعودية، ولهذا ففي حالة وجود أي اعتراض على حساب المواطن من قبل المواطنين، فقد قام حساب المواطن بتكرار التذكير إنه عند حدوث الموافقة على الاعتراض المالي المقدم من قبل المواطن، سوف يتم القيام بالتعويض بأثر رجعي أثناء الدفعة القادمة، بالإضافة إلى مبلغ الدعم المقدم لدفعة الشهر القادم، ويحدث هذا في حالة أن يكون الشخص مستحقا لهذا، تعرف أيضا على موعد حساب المواطن الدفعة 41 وكيفية الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية

تعديلات على حساب المواطن

قد وضع حساب المواطن مؤخرًا بعض من التعديلات والضوابط الجديدة التي تتضمن الفرد المستقل كما يلي:

القيام بتعليق التسجيل داخل البرنامج للمستفيدين الجداد مع وضع تحديد الحد الأعلى للاستحقاق،

وتشتمل التعديلات على تعليق قبول أي طلب جديد من المتقدمين للحصول على مبلغ الدعم. وذلك عن طريق برنامج حساب المواطن بعد التاريخ الخاص بصرف الدعم للدورة 28 من شهر مارس عام 2020م.

وأيضا تضمنت التعديلات التي وضعها حساب الموطن. أن يتم إلزام الفرد المستقل بإضافة ما يؤكد استقلال المسكن لكل فرد وصل لعمر الثمانية عشر عامًا وأكثر. وذلك بإرسال أي من الإثباتات الأتية : عقد إيجار موحد من قبل منصة إيجار، مشهد إثبات سكن جامعي أو من الكليات العسكرية أو المعاهد. وكذلك صك ملكية سكن، هذا كشرط أساسي للتأكيد على استمرارية الدعم.

وقد تبقى مهلة للأفراد المستقلين للعمل على تعديل أو إضافة المستندات المطلوبة إلي العاشر من شهر يونيو. وذلك للتأكيد على استمرار الحصول على مبلغ الدعم.

حد أعلى لاستحقاق دعم حساب المواطن

كما تضمنت مجموعة التعديلات على برنامج حساب المواطن والضوابط المقررة أن يتم وضع حد أعلى للاستحقاق. ويعني هذا أن يتم حساب الاستحقاق الفعلي لكل مستفيد بمقدار متغير. بشرط ألّا يتخطي مخصص الدعم داخل الدورة 28 مارس 2020م.

الموافقة على اعتراض حساب المواطن وطريقة التسجيل

يتمكن كل من لديه الرغبة في الحصول على دعم حساب المواطن من التسجيل عن طريق بعض الخطوات البسيطة. ويمكننت ذكر خطوات التسجيل في حساب المواطن كما يلي: