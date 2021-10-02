بطاقة مدي بنك الرياض وأماكن استخدامهما وأهم مميزات البطاقة

بطاقة مدي بنك الرياض، يتيح بنك الرياض في المملكة العديد من القنوات الإلكترونية للبنك لسهولة التواصل وإدارة الحسابات كما يعمل جاهداً على تقديم بعض البطاقات مثل البطاقة الائتمانية للبنك وغيرها حتي يكون مسموح للعملاء استخدام الحسابات البنكية الخاصة بهم بكل مرونة وسهولة وذلك خلال التسوق واستخدام الصراف الآلي والتمتع بالمزايا الأخري المتعددة التي يقدمها البنك ومن خلال هذا المقال سوف نعرض لكم بطاقة مدي بنك الرياض وأماكن استخدام البطاقة وأهم المميزات التي يحصل عليها العميل عند استخدامها.

الحصول على بطاقة مدي بنك الرياض

يمكن للعميل الحصول على البطاقة بكل سهولة حيث أنه عندما تقوم بفتح حساب جاري بالبنك يحصل على البطاقة مجاناً وإذا كان العميل يمتلك حساب جاري بالبنك يسمح لك البنك أن تقوم باستبدال بطاقة مايسترو الموجودة معك وذلك عن طريق زيارة أحد فروع البنك الأقرب إليك عندها سوف يطلعونك على أهم الخطوات اللازمة حتي تتمكن من استبدال البطاقة.

أهم مميزات بطاقة بنك الرياض مدي

تسمح لك البطاقة بالتحكم في الحد الشرائي اليومي بالمحلات التجارية كما تمكن من دفع قيمة المشتريات ذات القيمة المنخفضة. التمتع بالعروض المقدمة للمطاعم ورحلات السفر والتسوق وغيرهما. استخدام البطاقة في أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع داخل وخارج السعودية. التمتع والاستفادة من برنامج المكافآت حصاد. التسوق الآمن من خلال الإنترنت.

أماكن استخدام البطاقة عند حصولي عليها

بعد الحصول على البطاقة يمكنك استخدامها في التسوق داخل وخارج المملكة العربية السعودية وذلك من خلال نقاط البيع في أي مكان ومن الأماكن التي يتاح فيها استخدام البطاقة أيضاً أماكن التسوق الإلكتروني وأجهزة الصراف الآلي الموجودة محلياً ودولياً والأماكن التي تستطيع فيها استخدام البطاقة في التسوق الإلكتروني هي المواقع التي تقبل بطاقة مدي أو بطاقة ماستركارد فعند القيام بعملية شرائية يتم خصم قيمة المشتريات من الحساب الجاري فكل ما عليك هو القيام بإدخال المعلومات المطلوبة والخاصة ببطاقة مدي وللتأكيد على إتمام عملية الشراء بأمان سوف تتلقي رسالة نصية بها رمز عبر جوالك المسجل بالبنك مع التمتع المجاني للتسوق الإلكتروني عند الدفع بالعملة المحلية ولكن في حال استخدام عملات أجنبية عند الدفع سوف يتم تطبيق بعض الرسوم.