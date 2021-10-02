نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في برنامج تمهير.. شروط وضوابط تقديم تهمير البوابة الوطنية للعمل طاقات في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل في برنامج تمهير ، هو ما يود الوصول إليه الكثير من الخريجين والخريجات الجدد من الجامعات والمعاهد والكليات بالمملكة العربية السعودية ، وذلك بهدف تأهيلهم إلى سوق العمل من خلال تقديم برامج تدريبية على أعلى مستوى ، لذلك نختص في هذا التقرير تقديم تفاصيل برنامج تمهير والذي أطلقته البوابة الوطنية للعمل طاقات، حيث تجدون أدناه شروط تسجيل برنامج تمهير ، بالإضافة إلى رابط التسجيل في تمهير ، وذلك من أجل حضور كافة البرامج التدريبية المختلفة التي تُساعد الخريجات والخريجات الجدد للاستعداد التام لدخول سوق العمل.

التسجيل في برنامج تمهير

رابط التسجيل في برنامج تمهير ، وقبل أن نرفق نستعرض عليكم الشروط الواجب توافرها ، وتقديم رابط التسجيل في برنامج تمهير ، نتعرف سوياً على نبذه مختصرة عن تمهير الذي أطلقته البوابة الوطنية للعمل طاقات بهدف تأهيل الخريجين والخريجات الجدد أو من سبق لهم العمل ، للدخول في سوق العمل ومعهم الخبرة الكافية.

كما ذكرنا برنامج تمهير أطلقت البوابة الوطنية للعمل طاقات ، والذي يُعد ضمن أكثر البرامج أهمية في المملكة العربية السعودية لتدريب الخريجين والخريجات السعوديين الذين لم يعملوا بأي وظيفة خلال الأشهر الستة الأخيرة في المؤسسات الحكومية والشركات المتميزة بالقطاع الخاص.

شروط التسجيل في برنامج تمهير

أوضحت البوابة الوطنية للعمل طاقات شروط التقديم في تمهير والتي جاء على رأسها أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الأصل والمنشأ – أن يكون حاصلًا على درجة الدبلوم من المعاهد والكليات الفنية والصحية والإدارية، مدته لا تقل عن سنة دراسية واحدة من جهة معتمدة فصلين دراسيين – أن يكون حاصلًا على درجة الدبلوم (الفني أو الصحي أو الإداري) أو درجة البكالوريوس أو أعلى، أو أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو أعلى – ألا يكون على رأس عمل سواءً في القطاع العام أو الخاص – ألا يكون قد سجل في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأي وظيفة خلال الأشهر الـ6 السابقة للتقديم.

وجدير بالذكر ، أنه يتم صرف مكافأة مالية للمتدرب قدرها 3000 ريال شهرياً لشهادة البكالوريوس، ومكافأة قدرها 2000 ريال لشهادة الدبلوم وتبلغ فترة التدريب من 3 إلى 6 أشهر، وتجدون أدناه الآن رابط التسجيل في برنامج تمهير ، من أجل الحصول على تصريح حضور البرامج التدريبية المختلفة المؤهلة لسوق العمل.

رابط التسجيل في برنامج تمهير

برنامج تمهير طاقات تسجيل دخول ، من خلال رابط البوابة الوطنية للعمل طاقات تسجيل تمهير ، كما يُمكنكم الإطلاع على المزيد من التفاصيل الأخرى بعد إتمام عملية التسجيل، هذا وسنتابع معكم كل ما هو جديد من أخبار وتفاصيل جديدة فيما يخص ذات الشأن.