50 ألف ريال بأقل راتب تمويل إمكان بدون كفيل وبلا تحويل للراتب بالتقسيط الميسر

بأقل راتب يمكن الآن الحصول على أفضل تمويل في المملكة ويصل مبلغه إلى 50 ألف ريال سعودي بشرط أن يكون العميل المتقدم حاصل على الجنسية السعودية ويجب تحديد العنوان الوطني لجميع المواطنين السعوديين للموافقة على طلب التمويل لدى شركة إمكان للتمويل التابع إلى مصرف الراجحي السعودي بالمملكة ويحتاج التمويل عدم تعثر جميع العملاء المتقدمين لدى تقرير سمه السعودي بالمملكة العربية السعودية ولابد من فتح حساب بنكي جديد عبر مصرف الراجحي لضمان الموافقة على تمويل إمكان بدون كفيل وبلا تحويل للراتب الشهري بفترة سداد طويلة الأجل حيث يمتاز التمويل بالتقسيط الميسر حتى أربعة وعشرون شهر وأقل فترة تمويل ثلاثة أشهر فقط لا غير تحت إشراف مؤسسة النقد العربي السعودي بالمملكة.

أهم شروط وضوابط الحصول على تمويل ميسر في السعودية

يقدم تمويل إمكان الراجحي بالمملكة أفضل تمويل بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري وبدون موافقة الكفيل الغارم أو بدون ضامن سعودي الجنسية لدى شركة إمكان للتمويل ويحتاج التمويل توفير دخل شهري ثابت لا يقل عن ألفين ريال سعودي مع توفير كافة الأوراق والمستندات المطلوبة للموافقة على طلب التمويل لذلك سوف نوضح للجميع كافة وأهم الشروط المطلوبة عبر شركة إمكان كما يلي بكافة التفاصيل:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويمتلك الهوية الوطنية السعودية مع تحديد العنوان الوطني لجميع المواطنين السعوديين المتقدمين لطلب تمويل إمكان الراجحي.

تمويل إمكان بأقل راتب شهري حيث يحتاج 2000 ريال سعودي من المواطن للموافقة على طلب التمويل الميسر.

العمر المناسب للتقديم على تمويل إمكان يبدأ من 20 عام فأكثر من ذلك في السعودية.

يحتاج تمويل شركة إمكان التابع إلى مصرف الراجحي السعودي بالمملكة توفير تقرير سمه وعدم التعثر في التقرير.

تملك حساب جديد لدى مصرف الراجحي السعودي قبل التقديم الإلكتروني.

مميزات برنامج تمويل شركة إمكان في السعودية

هناك الكثير من المزايا الهامة لكافة العملاء السعوديين الراغبين في طلب تمويل بدون موافقة الكفيل الغارم السعودي بالمملكة العربية السعودية كذلك بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري ولكن يجب أن يكون العميل المتقدم يبلغ من العمر عشرون عام فأكثر من ذلك وسوف نشرح لكم اليوم كافة المزايا التمويلية الهامة لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة كما يلي: