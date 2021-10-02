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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء اختبار القدرات العامة الورقي 1443 مرحلة أولى المركز الوطني للقياس Qiyas في المقال التالي
عمر شويل - جدة بدء اختبار القدرات العامة الورقي 1443 ، اليوم السبت، 2 من شهر أكتوبر2021م، الموافق 25 من شهر صفر 1443هـ، كما أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، المتمثلة بالمركز الوطني للقياس، عن بدء اختبار القدرات العامة الورقي، المرحلة الأولى، للطلاب والطالبات، خريجي الثانوية العامة، بقسميها النظري والعلمي، ليتمكنوا من اكمال دراستهم، في مؤسسات التعليم العالي، بالممكة العربية السعودية، وسيتم أداء الاختبارات بمشيئة الله، في جميع مقرات مدن ومحافظات السعودية، المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، وهو الاختبار الذي تشترطه العديد من الجامعات، والكليات بالمملكة، لقبول الطلاب والطالبات للالتحاق بها.
بدء اختبار القدرات العامة الورقي 1443هـ
في نفس السياق السابق، فان بدء اختبار القدرات العامة الورقي GAT، المقدم من هيئة تقويم التعليم والتدريب، هو اختبار يقيس عدد من القدرات المرتبطة بعملية التعلم، بغض النظر عن براعة الطالب في موضوع معين، كالقدرات التحليلية، والقدرات والاستدلاية، مثل:
- أولًا القدرة على الفهم المقروء.
- كذلك القدرة على إدراك العلاقات المنطقية.
- أيضًا القدرة على الاستنتاج.
- كذلك القدرة على القياس.
- أيضًا القدرة على حل مسائل مبنية على مفاهيم رياضية أساسية.
اختبار القدرات العامة الورقي 2021-2022 مقياس موحد للكليات السعودية
كما يعد اختبار القدرات العامة، مقياس موحد وعادل ودقيق، لجميع طلاب وطالبات السنتين الآخرتين، بالثانوية العامة، بالمملكة العربية السعودية، يساعد الجهات التعليمية على اختيار الطالب الأمثل، حيث تشترط العديد من الكليات والجامعات هذا الاختبار، كما يشمل الاختبار خريجي طلاب الثانوية العامة النظري والعلمي.
المحتوى الإرشادي لهيئة تقويم التعليم والتدريب بالسعودية 1443هـ
كذلك حثت هيئة تقويم التعليم والتدريب، جميع الطلاب والطالبات بالمملكة، بالاطلاع على المحتوى الإرشادي والتعريفي، الموجود على الموقع الإلكتروني الخاص بالمركز، والذي يهدف لرفع الاستعداد النفسي والمعرفي للطلاب، قبل بدء الاختبار، والاستفادة من القنوات الإلكترونية، والخدمات الرقمية المتاحة على المنصة الإلكترونية، كتطبيق الهيئة المتاح على جوجل وأبل، وحساب الخدمة المتوفر على تويتر Eteccare، كذلك للرد على جميع الأسئلة والاستفسارت.
كيفية التسجيل في اختبارات القدرات المركز الوطني قياس السعودية 2021
في الختام لراغبي التسجيل من طلاب وطالبات خريجي الثانوية العامة، في اختبار القدرات بالمركز الوطني قياس، اتباع الخطوات التالي ذكرها بالترتيب:
- أولًا القيام بالدخول على موقع تسجيل اختبارات المركز الوطني قياس.
- كذلك القيام بكتابة رقم السجل المدني، ثم كلمة المرور.
- كما يجب القيام بالموافقة على أنك لست روبوت.
- الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.
- تعبئة كافة البيانات الخاصة بالطالب، بشكل صحيح.
- في النهاية اضغط على أيقونة تسجيل، ليتم حفظ وتسجيل الطلب.
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