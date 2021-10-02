نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هو الفرق بين نظام المقررات نظام المسارات بالسعودية ؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة الفرق بين نظام المقررات ونظام المسارات 2021 مع بدأ العام الدراسي الجديد بالمملكة السعودية بدأ الكثير من الطلاب والطالبات بتقديم الكثير من الأسئلة والرغبة في معرفة بعض الاستفسارات التي تتعلق ب نظام المقررات والنظام المسارات، وبالتالي يهتمون بمعرفة كافة التفاصيل التي تتعلق بهذا الأمر، لهذا سوف نوضح له من خلال مقال اليوم الفرق بين نظام المقررات والنظام المسارات حتى يتمكن جميع الطلاب المرحلة الثانوية من فهم هذه المصطلحات بشكل صحيح.

الفرق بين نظام المقررات والمسارات

نظام المقررات، تعتبر المقررات في الكتب بالمناهج الدراسية التي يتم اعتمادها من خلال وزارة التربية والتعليم بالمملكة السعودية وقد تم العمل على تطبيق هذا النظام في عام 1440 هجريا، وبالتالي الخطة الدراسية تختلف من مدرسة إلى أخرى داخل الدولة أما بالنسبة لعدد المقررات الدراسية يصل عددها إلى سبعة مقررات لكل مستوى

وبالتالي يمكن لجميع الطلاب المتوسطة المتفوقين والخارجيين تسجيل ثمان مقررات نصية بعد ذلك يتم العمل على حساب المعدل التراكمي بداء من مستوى المستوى الأول بنسب ثابتة، وتم تحديد الحد الادني هو 50% بشرط حضور الاختبار النهائي.

أهداف نظام المقررات

يعمل هذا النظام إلى منح حق الطالب الكثير من الخدمات التعليمية المتنوعة والعمل على تنمية هذا النظام وتطوير شخصية الطالب أو الطالبة السعودية.

يتم العمل على زيادة المستوى التحصيلي لجميع طلبه للتقليل من الرسوب.

نظام المسارات

يعرف نظام المسارات هو الذي يريد كل طالب أو طالبة أن يلتحق به ويوجد في العديد من الدروس التعليمية والأنشطة المختلفة التي تساعد الطالب على التفوق في الدراسة، وقد تم تطبيق هذا النظام في عام 1443 هجريا أما بالنسبة للخطة الدراسية تكون ثابتة بدء من المستوى الأول وبشكل تدريجي وبالتالي تم تحديد الحد الأدنى للنجاح و50%.

أهداف نظام المسارات

من أهم الأهداف التي يقوم بتقديمها هذا النظام إلى الموازنة بين مخرجات التعليم وكذلك سد احتياجات سوق العمل يتم العمل على زيادة معدلات التوظيف وزيادة أو توفير متطلبات التنمية الوطنية المستقبلية.