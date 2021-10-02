ما هي المهن المسموح لها طلب زيارة عائلية؟ وأهم المهن المطلوبة 1443 

ما هي المهن المسموح لها طلب زيارة عائلية وأهم المطلوبة 1443 ما هي المهن المسموح لها طلب زيارة عائلية وهم وأهم الأوراق المطلوبة 1443 تقوم المملكة السعودية من خلال الهيئات المتخصصة والحكومة بالتسهيل على جميع المواطنين المقيمين داخل البلاد حتى تسهل جميع المعاملات من خلال توفير الكثير من الخدمات الهامة التي يتم انهائها من خلال الانترنت، ومن أهم هذه الخدمات هي تسجيل طلب زيارة عائلية وبالتالي قامت المملكة السعودية بتوضيح خطوات الاستعلام عن زيارة عائلية والفئات التي يتم السماح للتقديم على الزيارة للمقيمين بالمملكة السعودية، وهذا ما سوف نوضحه لكم من خلال السطور القادمة.

المهن المسموح لها في طلب زيارة عائلية

قامت المملكة السعودية بتوضيح أهم المهن التي يتم الموافقة لاصحابها بتقديم طلب زيارة عائلية وهم كالآتي:

أولا يمكن لأصحاب المهن من الدرجة الأولى وهم المهندسين والأطباء والمدرسين كما يتم الموافقة على أصحاب المهن مثل السائقين وعمال النظافة وبعض المهن الفردية مثل السائق الخاص والعامل الزراعى يمكنهم أن يقوم بتقديم طلب زيارة عائلية. يتم السماح أيضا لجميع الموظفين المحاسبين وأخصائي التسويق للعاملين بالقطاع الخاص ومندوبة التسويق تقديم طلب زيارة عائلية.

شروط طلب زيارة عائلية

يتم الموافقة على تقديم طلب زيارة عائلية الأشخاص المقيمين فقط بسبب العمل وغير مسموح للأشخاص الموافقين ويمكن تقديم طلب زيارة عائلية للأقارب من الدرجة الأولى وهما الزوج أو الزوجة أو الأبناء والأم والأب.

يتم الموافقة على الزيارة العائلية من قبل من خلال استقدام زوجه واحدة وتبلغ مدة الزيارة حوالي 90 يوما على الأقل والشخص الذي لديه إقامة دائما يتمكن من تقديم طلب استقدام العائلة.

في حالة تقديم طلب زيارة الأخت يجب موافقة أحد الوالدين وينبغي كتابة جميع البيانات بكل دقه في نموذج طلب التأشيرة.

إجراءات طلب زيارة عائلية

قامت وزارة الخارجية بالمملكة السعودية بتوضيح أهم الشروط التي ينبغي على الجميع الالتزام بها العمل طلب زيارة عائلية والذي تتضمن: انهائها على الانترنت ويتم تقديم الأقارب من الدرجة الأولى، كما يتم الموافقة على طلب تأشيرة لصديق أو قريب من خلال الموقع الإلكتروني وبالتالي تزداد الزيارة العائليه خلال فترة الإجازة أو في حالة توقف الدراسة في بلادهم.