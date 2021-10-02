نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نظام فارس الخدمة الذاتية للتقديم على الترقية للمعلمين والمعلمات 1443 edu.moe.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نظام فارس الخدمة الذاتية، من أهم الروابط وأكثرها بحثاً لدي منسوبي التعليم، فهو الموقع المخصص لإنهاء العديد من الخدمات التي تخص المعلمين والمعلمات وكذالك الإداريين، دون الحاجة للذهاب لمقرات المكاتب الإدارية منعاً للتزاحم وحفاظاً على سلامة الجميع من عدوي فيروس كورونا، ويزايد البحث عن هذا الرابط بالتزامن مع إعلان وزارة التعليم السعودية عن فتح باب التقديم على الترقية للمعلمين والمعلمات 1443، وحرصاً منا على توفير المعلومة الصحيحة من مصادرها، سوف نوضح لكم متابعينا الأعزاء الرابط الرسمي لنظام فارس وخطوات الدخول عليه.

رابط التقديم على الترقية للمعلمين والمعلمات 1443

الدخول على الموقع الرسمي لنظام فارس الخدمة الذاتية “edu.moe.gov.sa“.

كتابة اسم المستخدم وكلمة السر.

تسجيل رقم التحقق الموجود أسفل الشاشة.

النقر على تسجيل دخول للخدمة الذاتية.

الدخول على خدمة الترقية.

إدخال البيانات الخاصة بالمتقدم على الترقية.

رفع صورة من الرخصة المهنية الصادرة للمتقدم.

الضغط على إرسال الطلب.

نظام فارس

يحتل نظام فارس الإلكتروني أهمية كبيرة لدي العاملين بالتعليم في المملكة العربية السعودية، لما يقدمه من العديد من الخدمات التي تخص الإجازات والنقل والترقيات والتعريف بالراتب والتقاعد وغيرها من الخدمات التي يحتاج إليها المعلمين والمعلمات والإداريين بالتعليم، هذا وتهتم وزارة التعليم بالتحول للنظام الإلكتروني لمختلف الخدمات المقدمة لمنسوبيها، ضمن رؤية 2030 التي تنتهجها المملكة العربية السعودية للتطوير والتحديث.

موعد تسجيل ترقيات المعلمين

يبدأ موعد التسجيل على الترقيات للمعلمين والمعلمات 1443، من يوم الأحد الموافق 26/2/1443 حتي 8/3/1443، بالدخول على نظام فارس الخدمة الذاتية وإتباع الخطوات السابق ذكرها للتقديم على الترقية لمن ينطبق عليه الشروط.

شروط التقديم على ترقيات المعلمين والمعلمات

أن يكون المتقدم حاصلاً على الرخصة المهنية من هيئة تقويم التعليم والتدريب.

استيفاء المتقدم لكافة الشروط المحددة في لائحة الوظائف التعليمية.

رابط نظام فارس edu.moe.gov.sa

تقوم وزارة التعليم السعودية بعمل التحديثات اللازمة على رابط نظام فارس الخدمة الذاتية، وإضافة العديد من الخدمات تسهيلاً على راغبي الحصول على الخدمة إلكترونياً في الوصول إليها، ويستطيع المعلمين والمعلمات الراغبين في التقديم على الترقية هذا العام، في الدخول خلال الفترة المحددة وتسجيل طلب الترقية، حتي يتم فحص الطلب وإعلان النتائج عند الانتهاء من فحص الطلبات.