إصدار تأشيرة خروج وعوده أو الخروج النهائي عبر منصة ابشر بالخطوات الصحيحة

إصدار تأشيرة خروج وعوده أو الخروج النهائي عبر ابشر من اهم الخدمات التي يستخدمها المواطنين. كما أعلنت عنها المنصة عبر صفحتها الرسمية علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي وخاصه موقع تويتر في جميع أنحاء المملكة. بالإضافة إلي ذلك أيضا أعلنت المنصة عبر صفحتها وحديثا عن بعض الخدمات مثل تجديد أقامة مقيم الكترونيا عبر منصة ابشر ومعرفه شروط وخطوات ورسوم الخدمة. كما تم الإعلان أيضا عن تحديث معلومات الجواز السعودي عبر ابشر أعمال الكترونيا بالخطوات الصحيحة. والآن سوف نقوم بشرح الخدمة بالتفصيل وتوضيح جميع متطلباتها وشرح ومعرفه الشروط التي أعلنت عنها المنصة. كما سوف نقوم بشرح كيفيه الوصول للخدمه الكترونيا بالخطوات من خلال المقالة الأتية.

إصدار تأشيرة خروج وعوده

أعلنت المنصة عن الخدمة والتي تمكن من لديه أفراد اسره أو عماله منزليه من إصدار تأشيرة الخروج والعودة أو الخروج النهائي لهم بطريقه إلكترونية وسهله وبخطوات بسيطه. كما أعلنت المنصة عن المستفيدين من الخدمة وهم المواطنين والمقيمين المفعلين والمسجلين بمنصة ابشر ولديهم حسابات خاصه بها. وذلك نظرا لرؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلي التحول الرقمي بالمملكة السعودية وتقديم جميع الخدمات الكترونيا يمكن الحصول عليها عبر المواقع الرسمية والمنصات المعتمدة.

شروط إصدار تأشيرة

كما أعلنت المنصة أيضا عن الشروط التي يجب توافرها في المستفيدين لضمان نجاح تنفيذ الخدمة. وهذه الشروط نوضحها لكم من خلال النقاط الأتية:

تسديد جميع رسوم التأشيرة.

سداد المخالفات المرورية علي المستفيد إن وجدت.

يجب أن يكون المستفيد متواجد داخل أراضي المملكة عند الحصول علي الخدمة.

التأكد من صلاحيه جواز السفر للمستفيد علي أن يكون اكثر من 60 يوم أو للخروج النهائي 90 يوم أو اكثر.

أن تكون أقامة المستفيد ساريه المفعول.

عدم وجود مركبه علي المستفيد مسجله عليه وباسمه.

وجود بصمه للفرد المراد إصدار التأشيرة له وتكون مسجله في النظام العام.

خطوات إصدار تأشيرة

بالإضافة إلي ذلك أيضا أعلنت المنصة عن طريقه وكيفيه الحصول علي الخدمة الكترونيا والتي نوضحها لكم عبر الخطوات الأتية: