رابط تسجيل الضمان الاجتماعي الجديد ١٤٤٣ وشروط التسجيل وطريقة التقديم

رابط تسجيل الضمان الاجتماعي الجديد ١٤٤٣ وشروط التسجيل. حيث أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية شروط الضمان الاجتماعي الجديدة. كذلك أعلنت عن الفئات المستحقة لصرف رواتب الضمات الاجتماعي. كذلك أعلنت عن ضوابط برنامج الضمان الاجتماعي. ويهدف برنامج الضمان الاجتماعي إلي مساعدة الفئات المستحقة فى تلبية احتياجاتهم مادام انطبق عليهم شروط الاستحقاق. وكذلك من أجل تحسين المستوي الاقتصادي لهم. كذلك بما يتعلق بصرف الاستحقاق للمستفيدين يجب أن تتراوح الرواتب للدخل الشهري من ١٠٠٠ريال إلي ٥٠٠٠ ريال. ثم أوضحت الوزارة مجموعة من الشروط الواجب توافرها للاستفادة من الضمان الاجتماعي و يستثني الأشخاص التي لم تنطبق عليهم الشروط. ثم نوضح معكم الآن رابط تسجيل الضمان الاجتماعي الجديد وشروط التسجيل والفئات المستحقة.

طريقة التسجيل في النظام الاجتماعي الجديد

الدخول إلي بوابة التنمية الاجتماعية من الرابط hrsd.gov.sa. ثم اضغط علي أيقونة تسجيل حساب جديد. ثم اختيار معاش الضمان الاجتماعي. بعد ذلك أدخال البيانات المطلوبة الاسم و العنوان الوطني ورقم الجوال. ثم رفع الأوراق و المستندات المطلوبة. بعد ذلك الضغط على أيقونة التالي والتحقق من البيانات المدخلة. ثم الضغط علي أيقونة تقديم الطلب.

الفئات المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي الجديد

جميع المواطنين المسنين بعد تجاوز سن ال٦٠ عاما. كذلك المواطنين الذين يعانون من أعاقات دائمة أو مؤقتة. كذلك المرأة التي يدمن زوجها. ثم العائلات التي فقدت والدها أو تغيب عنهم. كذلك المرأة ألمعيلة أو المطلقة تستحق معاش النظام الاجتماعي.

شروط النظام الاجتماعي الجديد ١٤٤٣

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية. كذلك لا يقل عمر المتقدم عن ٣٥ عاما. كذلك أن يكون دخل المستفيد أقل من تكاليف المعيشة. وكذلك أن يكون لدي المستفيد حساب بنكي خاص. كذلك يجب أن يكون من المقيمين داخل المملكة و لم يغادر منها.

حالات مستثناة من شرط الجنسية السعودية وهي:

زوجة المواطن السعودي.

كذلك المطلقات الذين لديهم أطفال من زوج سعودي.

كذلك يجب من أجل استفادة الحالات المستثناة من شرط الجنسية أن يكونوه مقيمين أقامة كاملة داخل المملكة العربية السعودية.

شروط الضمان الاجتماعي للموظفين

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية. كذلك أن يكون مقيم داخل المملكة إقامة دائمة. وكذلك أن لا يقل الدخل المحسوب عن الحد الإذني للمعاش التقاعدي. كذلك استيفاء جميع معاير امتلاك الثروة. كذلك الالتزام بكل معاير وزراه الموارد البشرية مثل الحالة الصحية والحالة التعليمية وخدمة المجتمع وأن يكون مؤهل للحصول علي المعاش.

قيمة معاش النظام الاجتماعي لكل فئة

معاش المطلقات ١٠٠٠ريال سعودي. ثم أضافه ٣٠٠ريال لكل طفل يتيم. كذلك أضافه ٨٠ ريال للكهرباء. ثم أضافه ٥٠٠ ريال بدل غلاء الأسعار.

في الختام يمكنك الاطلاع أيضا علي شروط صك الإعالة وطريقة التقديم من هنا