عروض اكسترا بالسعودية على الجوالات اليوم خصومات 50%

عروض اكسترا بالسعودية على الجوالات، توفر اكسترا إلى عملائها مجموعة من العروض والخصومات التي تزيد قيمتها عن 50%، يحتفل الشعب السعودي كل عام باليوم الوطني وشاركت اكسترا في هذه الاحتفالات من خلال توفيرها لعروض وخصومات تساعد الجميع في الحصول على كل ما يحتاجون إليه من منتجات بأسعار رمزية، فإذا كنتم في حاجة للحصول على خصومات وعروض من اكسترا يمكنكم التوجه إلينا في أقرب وقت وستحصلون على كل ما تحتاجون إليه من هواتف محمول، فحرصت اكسترا على أن توفر إليكم أفضل أنواع الهواتف من أفضل الماركات العالمية.

عروض اكسترا على الجوالات المحمولة الذكية:

توفر اكسترا عروض على أفضل هواتف المحمول التي من بينها هاتف سامسونج جالكسي z flip 3 ويصنف ذلك الهاتف تبعاً لفئة 5g يعد ذلك الهاتف من أحدث إنتاجات شركة سامسونج فيشمل على كافة المواصفات التقنية المذهلة فتم تصميمه بصورة احترافية، اعتمدت شركة سامسونج على تقنية الحماية الكاملة للشاشة وبالتالي لا تتعرض الشاشة لأي نوع من الأخداش، يوجد في الهاتف كافة المداخل في جميع الاتجاهات ومن أبرز مميزاته هو أنه مقاوم فعال للمياه العذبة حتى عمق يصل إلى متر ونصف كما أنه يقاوم المياه لمدة نصف ساعة، يعمل على دعم صوت دولبي النقي كما أنه يوفر إليكم صورة فائقة الدقة وتتواجد البصة أسفل زر التشغيل.

عروض اكسترا القوية بالمملكة العربية السعودية:

توفر اكتسرا على عرض على هاتف سامسونج جالكسي z flip 3 5g فمساحة الرام 8 جيجا بايت كما أن مساحة الذاكرة الداخلية في ذلك الهاتف 256 بالإضافة لمعالج سنابدراجون 888 ثماني النواة ويصل سعر الهاتف 3999 ريال سعودي ومن بين الخصائص والخدمات التي وفرتها إليكم اكتسرا هي خدمة شراء الهاتف بالتقسيط ويستمر ذلك لفترة 36 شهر، توفر إكتسرا عرض أخر على هاتف سامسونج جالكسي z fold 3 5g فهذا الهاتف مزود برام 12 جيجا بايت وذاكرته الداخلية 256 جيجا بايت ويمكن الحصول عليه بخاصية التقسيط التي تستمر إلى 36 شهر، فإذا كنتم في حاجة لشراء أية من هذه الهواتف يمكنكم التوجه إلى اكسترا وستصحلون على سعر مناسب بجانب التقسيط.