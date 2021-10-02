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عمر شويل - جدة طريقة إضافة أفراد الأسرة في الاكتتاب الراجحي 1443 من الأمور الهامة التي يرغب عدد كبير في الاطلاع عليها، حيث أن بنك الراجحي من أهم البنوك في المملكة، ويقدم العديد من الخدمات المختلفة لجميع المواطنين، ومن أهم الخدمات هي إضافة أفراد الأسرة في الاكتتاب الراجحي، وتعد هذه الخدمة من أفضل الخدمات الالكترونية التي تيسر على العملاء تمكنهم من إضافة أفراد الأسرة من الدرجة الأولى، حتى يتم مشاركة الاكتتاب المتوفر في البنك، وتتم الإضافة من خلال تطبيق الراجحي بسهولة من خلال الخطوات التي نذكرها لكم في نهاية هذا المقال.

اكتتاب الراجحي

يعد اكتتاب الراجحي من أفضل الخدمات المتوفرة في هذا البنك، وخاصة أنه من أقدم وأهم بنوك المملكة، ويسعى إلى توفير العديد من الخدمات المميزة، التي يستفيد منها جميع العملاء، وتأسس بنك الراجحي في عام 1957، ويعمل على تلبية احتياجات العملاء المختلفة، وخاصة خدمة الاكتتاب، وهي خدمة خاصة بشراء أسهم من الشركات التي تساهم في مصرف الراجحي، وتتم عملية الشراء من خلال البورصة، وتختلف نسبة كل مساهم وفقاً للحصة الخاصة به، حيث يقدم البنك عدد كبير من الأسهم المطروحة الخاصة بالشركات المساهمة، ويزيد ذاك من فرصة المشاركة في هذا الاكتتاب، وتحقيق الأهداف وزيادة رأس مال المشترك.

طريقة إضافة أفراد الأسرة في الاكتتاب الراجحي

يتم تحديد طريقة الطريقة الخاصة بإضافة أفراد الأسرة في اكتتاب الراجحي عبر الاشتراك في الاكتتاب بعد تحميل تطبيق الراجحي على الهواتف الذكية، ويتم ذلك عن طريق الخطوات التالية:

أولاً يجب تحميل تطبيق الراجحي على الجوال، لأجهزة الأندرويد أو لأجهزة الآيفون.

ثم تسجيل الدخول إلى التطبيق، عن طريق إنشاء جديد، وإدخال البيانات التي تتمثل في اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم النقر على الوضع المالي.

والآن يتم الضغط على خانة الاكتتاب، ثم النقر على تسجيل.

ثم اختيار الدرجة الأولى من الخيارات المتاحة، وهي درجة القرابة.

ويتم تحديد القرابة.

ثم يتم كتابة رقم البطاقة الخاصة لأحد من أفراد الأسرة.

سيتم ظهور جميع التفاصيل، يجب التأكد من كافة المعلومات، والنقر على حفظ الطلب.

وفي حالة ظهور هذه الرسالة لك ” خدمة الاكتتاب ليست متاحة لحسابك “يمكنك حلها من خلال هذا المقال.

شروط التسجيل في اكتتاب الراجحي

لا يمكن التسجيل في اكتتاب الراجحي إلا بعد توافر شروط التسجيل في المكتتبين، وهي كالتالي:-