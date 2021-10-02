نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البنوك المستلمة لاكتتاب أكوا باور وشروط البنوك للاكتتاب في المقال التالي

عمر شويل - جدة البنوك المستلمة لاكتتاب أكوا باور، حيث انطلقت في الساعات الماضية التي الخاصة بسكرة أكوا باور، وهي شركة خاصة بأعمال المياه والطاقة الدولية، ومتخصصة في إقامة المشاريع الخاصة بالطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية والعديد من دول العالم، وتقوم الشركة بإدارة وتطوير مشاريع الطاقة الشمسية والطاقة الحرارية والطاقة المتجددة، إضافة إلى المشاريع المتميزة في تلك المجالات، والتي لها دورا هاما في تنمية ورقي المجتمع العربي والشرق الأوسط، وتشارك اكوا بارك عدد من البنوك لاستلام اكتتاب الأسهم الخاصة بها، ولذلك سوف نتعرف معكم على البنوك المستلمة لاكتتاب الشركة باور.

اكتتاب أكوا باور

تم الإعلان من قبل شركة أكوا باور عن طرح الاكتتاب في الأيام الماضية، حيث تم إطلاق الاكتتاب في يوم الأربعاء الموافق 29 من أغسطس الماضي، ومن المقرر أن يستمر الاكتتاب إلى يوم الجمعة الموافق 1 من أكتوبر، وخصصت الشركة عدد من الأسهم الخاصة بـ المكتتبين الأفراد، وبلغ عدد الأسهم التي تم طرحها حوالى 8,119,929 سهم، ومن المقرر أن يتم توافر النماذج الخاصة ب الاكتتاب لدى الجهات المختصة ومدير الاكتتاب، وسيتم الانتهاء من تخصيص الأسهم في يوم 4 من أكتوبر الجاري.

البنوك المستلمة لاكتتاب أكوا باور

من الجدير بالذكر أنه تم اعتماد 4 بنود ليقوم باستلام الاكتتاب الخاص بشركة أكوا باور، وهم بنك الراجحي والبنك الأهلي وبنك الرياض، وبنك الجزيرة، حيث تتولى تلك البنوك مهمة مشاركة الشركة، وفقا لطرق التواصل من كلا منهم كالتالي:

بنك الرياض : يقع في الرياض بحي الشهداء ص.ب 22622، والاتصال على الرقم التالي

3030 401( 11 )966. البنك الأهلي : يقع في مدينة جدة على طريق الملك عبدالعزيز ص.ب 3555، والاتصال على رقم الهاتف التالى: ( 3333 649) 966+ 12. مصرف الراجحي : يوجد في مدينة الرياض شارع العليا ص.ب 28، ويتم الاتصال على الرقم التالي : 8888 609) 966+ 11، البريد الإلكتروني contactcenter [email protected] alrajhibank.com. بنك الجزيرة : في جدة طريق الملك عبدالعزيز ص.ب 6277، ورقم الهاتف: (8888 609) 966+ 12، البريد الإلكتروني [email protected]

شروط البنوك المستلمة في اكتتاب في أكوا باور

وضعت شركة أكوا باور بعض الشروط للتسجيل والاكتتاب في الشركة، ومن هذه الشروط ما يلي:-

أن يكون لديك حساب في إحدى البنوك المعتمدة الأربعة لدى أكوا باور كما ذكرنا.

المشاركة في الاكتتاب في الفترة المحددة من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2021.

الحد الأدنى للاكتتاب 10 أسهم، والحد الأعلى 250 سهم للفرد.

الاكتتاب من خلال القنوات الرقمية أو زيارة الفرع الرئيسي للبنك.

والجدير بالذكر أن سعر السهم الواحد في أكوا باور يصل إلى 56 ريال سعودي بحد أدنى 10 أسهم للفرد، وحد أعلى 250 سهم.