نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهدف من حملة التوعوية الخاصة بالبنك الاهلي السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة البنك الأهلي السعودي تضمن العديد من أهم وكافة المجهودات، وهذا عملية رفع الوعي المالي بين المواطنين السعوديين المستفيدين، ولذلك أوضح البنك الأهلي عن أهداف حملة التوعوية الخاصة بشأن التطبيقات والمواقع الوهمية في الفترة الأخيرة، حيث أن هذه التطبيقات تعمل على انتحال هوية البنك الأهلي السعودي، ولذلك تقوم هذه التطبيقات باختراق كافة حسابات المواطنين المستفيدين “العملاء” ولذلك في هذه الحالة يتم سرقة معلوماته السرية، ولذلك سوف يتم الإيضاح من خلال موقع ثقفني عن أهداف حملة التوعوية للبنك الأهلي السعودي، ومن المؤكد أن نقوم بتوضيح ضمن جهوده في رفع مستوى الوعي المالي بين أفراد المجتمع.

أهداف حملة التوعوية :

حملة توعوية بشأن التطبيقات والمواقع الوهمية، ولذلك هذه الحملة التوعوية تعمل لعملية تنشيط البطاقات، وتنشيط الحسابات من الأمور التي تطلب أن يقوم المواطنين السعوديين المستفيدين التوجة إلى أقرب فرع قريب منه، أو يجب على المستفيد استخدام التطبيقات الذكية الخاصة بالبنك الاهلي، ولذلك تم الإعلان على أن التطبيقات الذكية يمكن تحميلها من خلال متاجر التطبيقات الرسمية، وهذا يعد أمر ضروري لأن هذا يكون مرجع بكافة التطبيقات الخاصة بالبنك الأهلي الموثوق بها.

أكدت حملة توعوية الخاصة بالبنك الاهلي السعودي، على أن برجاء التأكد من صحة هذه التطبيقات، ولذلك يجب مراجعة كافة البيانات المطور، ولذلك أوضح البنك الأهلي عن إطلاق حملة توعوية بشأن التطبيقات والمواقع الوهمية المنتحلة أسماء التطبيقات الخاصة بالبنك الاهلي السعودي، وهذا ضمن كافة الجهود في رفع مستوى الوعي المالي بين أفراد المجتمع السعودي، ولذلك تم الايضاح على أن نشاط إيجابي لسهم الأهلي السعودي، وهذا يقوم بقفزة لأعلى مستوياته منذ عام 2019م.

أسهم البنك الأهلي السعودي أوضح عن نشاطة الإيجابي، ولذلك توصل ارتفاعه للجلسة الرابعة على التوالي، ولذلك يقفز لأعلى مستوياته منذ عام 2019م حيث أن قام البنك الأهلي السعودي بتوضيح صعد السهم إلى 0.5% ولذلك صعد بها إلى مستوى 61.10 ريال سعودي مخصص للمستفيدين، ومن المؤكد أن أعلى مستوى للسهم منذ جلسة 12 يونيو 2019م.

ومن الجدير بالذكر أن قد بلغ كمية التداول على أسهم البنك الأهلي السعودي حوالي 1.53 مليون سهم، حيث أن قد بلغ قيمتها حوالي 93.4 مليون ريال سعودي مخصص، ولذلك تصدر بها قائمة الأسهم الأعلى قيمة بالمملكة العربية السعودية، ولذلك تجدر الإشارة على أن مؤشر العام لسوق الأسهم داخل المملكة باللون الأحمر، وهذا بناءاً على تراجع هامشي قد بلغ النسبة إلى 0.04% وهذا فاقداََ 4.7 نقطة من قيمته، ولذلك تم الإعلان على أن هبط بها المستوى حوالي 11,314.51نقطة.