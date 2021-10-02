نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات إضافة افراد العائلة في الاكتتاب الراجحي والشروط 1443 في المقال التالي
خطوات إضافة افراد العائلة في الاكتتاب الراجحي دائما تسعي جهود المملكة العربية السعودية على تمكين المواطن السعودي من المشاركة في كل مجالات العمل في الدولة مثل الاقتصاد والتعليم والثقافة والوزارات المختلفة بهدف تطوير المجتمع السعودي وبالتالي السير نحو وطن متقدم ومتحضر لأبناء المملكة بالإضافة إلي ذلك اتاحت البنوك السعودية المختلفة إضافة الأقارب أبناء السعوديين وزوجاتهم السعودية اشتراكات في البنوك المختلفة لذلك يبحث الكثير عن الاكتتاب وهو احدي الخدمات التي يقدمها مصرف الراجحي وهو يتلخص في شراء اسهم تشبه اسهم البورصة وذلك من خلال القنوات الإلكترونية فمن هنا يقوم العميل بشراء أسهم من جهة معينة بهدف الحصول على أموال وعندما يرتفع السعر يستطيع العميل بيعه للحصول على المزيد من الأموال سوف نشرح لكم بشكل تفصيلي خطوات إضافة العائلة للاكتتاب الراجحي وما هي أهم شروط إضافة الأفراد.
خطوات إضافة افراد العائلة للاكتتاب الراجحي
سبق وقد نوها أن هذه الخدمة يقدمها مصرف الراجحي بطريقة إلكترونية ويتساءل الكثير من المواطنين خاصة بعد ما أوضح مصرف الراجحي جميع الأمور المتعلقة بالاكتتاب وشروط الخطوات الأساسية للاكتتاب كما تم الإعلان عن التسجيل الرسمي فيه داخل المملكة لذا سوف نشرح لكم بشكل موضح في النقاط الأتية:
- يجب الدخول إلي موقع الخدمات المصرفية لمصرف الراجحي.
- قم بالضغط على أيقونة التبويب للحساب.
- اختر أيقونة الاشتراك الإلكتروني.
- عليك الضغط على خيار التسجيل لعملية تسجيل الفرد الجديد.
- لابد من تحديد صلة القرابة.
- إدخال رقم الهوية الشخصية الذي يتم إضافته.
- قم بتسجيل جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.
- وبعد قم بالضغط على أيقونة حفظ الطلب.
- ترسل جميع البيانات عن طريق نموذج PDF ، ومن ثم بعدها قم بإرسال رسالة عبر البريد الإلكتروني.
- قم بطباعة النموذج وملء كل البيانات.
- هنا تصلك رسالة تؤكد نجاح عملية التسجيل.
ما هي شروط إضافة افراد الأسرة للاكتتاب الراجحي
اعلن مصرف الراجحي عن عدد من الشروط والأحكام لمن يرغب في إضافة افراد الأسرة في الاكتتاب وهذه اهم الشروط الأتية:
- لابد من تقديم القيد العائلي.
- يجب إحضار كافة الأوراق والمستندات الرسمية التي تخص توكيل العميل لاحد افراد أسرته.
- يجب ارفاق بطاقة هوية وطنية لجميع افراد العائلة.
- بالنسبة لحالات الطلاق يجب تقديم مستندات الطلاق لدي افراد الأسرة.
- أما بالنسبة للأيتام يجب تقديم كل الأوراق الخاصة بالشخص القائم على الوصاية.
- ينبغي تقديم كل الأوراق الخاصة بالتسجيل.
- عند الوفاة يقدم مستند شهادة الوفاة في حالة وفاة الزوج.
إحضار سجل عائلة العميل لتحديد درجه القرابة.
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