التسجيل في معرض الصقور والصيد السعودي | شراء

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عمر شويل - جدة يتم افتتاح التسجيل في معرض الصقور والصيد السعودي لعام 2021 – 1443 بمدينة الملهم في شمال الرياض في المملكة، وسيضم المعرض تجمع عدد كبير من المواطنين المهتمين بتربية الصقور أو من لديه هواية الصيد واستخدام السلاح، وسيُنظم نادي الصيد السعودي المعرض لمدة 10 أيام، لذلك سوف نتعرف على تفاصيل وفعاليات المعرض، وأيضًا شروط وطريقة شراء سلاح من معرض الصيد والصقور.

معرض الصقور والصيد السعودي 2021

من المعروف والمشهور عن دول الخليج العربي اهتمامهم الكبير بالصيد والأسلحة، لذا ينتظر الكثير من مواطنين المملكة العربية السعودية افتتاح معرض الصقور والصيد السعوي.

وقد أتى المعرض بتنظيم من نادي الصقور السعودي من أجل إحياء فكرة اقتناء الصقور مرة أخرى مثل ما كانت موجودة من قبل، فهو يهتم بعرض أكبر قدر من حياة الصقور، كما يحرص على تعزيز هواية الصيد والرماية إلى الأجيال الجديدة.

كما يعتبر المعرض أول مكان يضم جميع شركات الأسلحة ومعدات الصيد المختلفة، لذا فهو يضم أكبر عدد من هواة تربية الصقور والصيد، كما يوفر إمكانية شراء السلاح من المعارض المختلفة.

وسيقام في معرض الصقور والصيد السعودي الكثير من الفعاليات في أرض المعارض والتي من ضمنها ما يلي:

أماكن تفاعليلية للأسر.

عروض سيارات نادي الصيد السعودي.

ميادين واسعة للرماية.

أماكن خاصة لعرض الصقور.

المتحف الرقمي.

عروض فنونية مختلفة.

أقسام لشركات الأسلحة ومعدات الصيد.

في قسم الشركات سيتاح للجميع طريقة شراء سلاح من معرض الصيد والصقور السعودي في الرياض كما سنتعرف.

موعد معرض الصقور والصيد السعودي 2021

يتنظر الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية لقدوم شهر أكتوبر حيث إن موعد افتتاح معرض الصقور والصيد السعودي الدولي هو يوم الجمعة الموافق 1 أكتوبر عام 2021 المقابل ليوم الرابع والعشرين من شهر صفر عام 1443.

سيقام المعرض لمدة 10 أيام منذ افتتاحه، ليشهد الحضور في هذه الفترة 10 أيام من حياة الصقور والرماية والصيد والأسلحة، وسيعيش مواطنيها حياة أخرى عن المعتادة في هذه المدة.

ويعتبر معرض الصقور والصيد السعودي هو الأول من نوعه الذي يقام في جميع أنحاء العالم, وسيقام بنسخته الثالثة لهذا العام في شمال الرياض عاصمة السعودية.

ستنتهي أيام معرض الصقور والصيد السعودي في يوم الأثنين الموافق 11 من شهر أكتوبر لعام 2021 إلى أن يفتتح مجدداً في العام الجديد 2022.

شروط التسجيل في معرض الصقور والصيد السعودي 2021

يعتبر معرض الصقور والصيد السعودي الأول من نوعه في جميع دول العالم ليأخذ زواره في رحلة خاصة لعالم الصقور ومغامرات خاصة بالصيد.

لكن لكي تتمكن من الذهاب لهذه الرحلة، لابد من توافر بعض الشرط الخاصة لإمكانية التسجيل في المعرض، لذا سوف نقوم بذكر هذه الشروط على النحو التالي:

عدم الإصابة بالفيروس، ولابد من عدم ارتفاع درجة حرارتك يوم ذهابك.

وجود تصريح دخول خدمة توكلنا.

ثم وجود تصريح الرماية لممارستها في الساحة.

طريقة التسجيل في معرض الصقور والصيد السعودي 2021

لكي تتمكن من دخول معرض الصقور والصيد السعودي لابد وأن تكن قد قمت بالتسجيل وحجز تذكرة أولاً، ففيما يلي سوف نقوم بشرح كافة خطوات التسجيل:

توجه أولاً إلى موقع معرض الصقور والصيد السعودي.

من الصفحة الرئيسية قم باختيار “التسجيل في المعرض”.

أدخل البيانات الشخصية في الخانة المخصصة لها وهي: (الاسم – رقم الهوية – البريد الإلكتروني – رقم الجوال – حدد يوم لزيارة المعرض – الوقت الذي ستذهب فيه).

ثم انقر على الموافقة على الشروط والأحكام.

في نهاية الصفحة قم بالنقر على كلمة “تقديم”.

الآن يتبقي عليك شراء تذكرة للمعرض وهي 3 أنواع بأسعار مختلفة، وفيما يلي سوف نعرض أسعار تذاكر المعرض:

أول تذكرة لمعرض الصقور والصيد السعودي تبلغ سعر 2500 ريال سعودي، تستخدم طوال مدة إقامة المعرض ال 10 أيام.

والتذكرة الثانية يتراوح سعرها إلى 175 ريال سعودي لمدة يوم واحد فقط.

كما هناك تذكرة مجانية لمدة يوم واحد فقط لمدة 4 ساعات، لكن الحصول عليها لابد من حجز مسبق اولاً.

كما لابد من حجز تذكرة دخول أولاً قبل الذهاب إلى معرض الصقور والصيد السعودي الدولي ويمكنك حجزها عبر:

أولًا الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بمعرض الصقور والصيد.

قم باختيار “التذاكر”.

ثم حدد التذكرة التي ترغب في شرائها، وقد قمنا بشرح الفرق مسبقاً.

اضغط على التذكرة التي قمت بتحديدها.

ثم أكمل باقي خطوات الشراء الموجودة.

شروط شراء سلاح من معرض الصقور والصيد السعودي

يتيح نادي الصقور السعودي شراء سلاح من معرض الصقور والصيد السعودي الدولي،ولكن هناك بعض الشروط المحددة من قبل المعرض لكي تتمكن من إقتناء سلاح، ومن هذه الشروط ما يلي:

لابد من وجود ترخيص للسلاح معتمد من وزارة الداخلية السعودية للصيد.

أما إذا لم يكن لديك ترخيص مسبق، فيمكنك تقديم طلب ترخيص على المنصة الرسمية للمعرض.

وجود حساب خاص بالمشتري على منصة المعرض الإلكترونية من خلال قيامك بخطوات التسجيل في معرض الصقور والصيد السعودي التي ذكرنها.

طريقة شراء سلاح من معرض الصيد والصقور

بعد توافر هذه الشروط يمكنك الحصول على سلاح صيد من معرض الصقور والصيد السعودي الدولي عبر أبشر من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولًا يتم الدخول منصة أبشر الإلكترونية وزارة الداخلية.

قم بالدخول إلى حسابك الخاص عبر منصة أبشر.

ثم اختر “حجز المواعيد”.

حدد خدمة “تصاريح الأسلحة”.

قم بالضغط على “طلب شراء سلاح ناري”.

حدد منطقة الشراء وهي مدينة الرياض.

اختر فرع المعرض.

أدخل البيانات المطلوبة في الخانة الفارغة لها.

قم بالذهاب إلى المعرض واختر السلاح الذي ترغب في شرائه.

وبهذا نكون قد تعرفنا على طريقة التسجيل في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي في الرياض، وأيضًا طريقة شراء سلاح من معرض الصيد السعودي.