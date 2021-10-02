شروط حاسبة التمويل الشخصي البنك الأهلي السعودي المدعمة لعام 2021/1443

حاسبة التمويل الشخصي البنك الأهلي السعودي وما يعمل عليه من تقديم افضل الخدمات البنكية على مستوي الأفراد والشركات والهيئات الإدارية، اذ يعتبر البنك التجاري من اعرق البنوك في المملكة العربية السعودية وله العديد من الفروع في داخل المملكة تصل إلى ما يقرب من 100 فرع تحتوي كل منها على شبكة متكاملة تعمل على خدمة العملاء.

حاسبة التمويل الشخصي البنك الأهلي

إن حاسبة التمويل الشخصي في البنك الأهلي السعودي تتمثل في تمكين العميل من الحصول على قروض شخصية او عائلية تعمل في إطار التطبيق لمختلف ما تحتوي عليه القرارات المالية من مبادئ بحيث يعمل هذا التمويل الشخصي او العائلي في صدد تجنب ما قد يكون من مخاطر مالية في الوقت الحالي او ما قد يحدث من مخاطر في المستقبل، ودائما يساعد البنك عملائه عن طريق أرقام خدمة العملاء للبنك، ولمعرفة شروط فتح حساب التوفير في البنك الاهلي.

شروط التمويل الشخصي في البنك الأهلي السعودي

يجب كون العميل حاملا للجنسية السعودية.

الحد الأدنى للراتب العميل وقت تقديم طلب القرض لا يقل عن 3000 ريال سعودي.

الحد الأقصى للقرض الشخصي المقدم من البنك مليون ونصف ريال سعودي.

يشترط أيضا في هذا الصدد تحويل الراتب الشهري للعميل إلي البنك الأهلي السعودي.

رسوم السداد المبكر تكون بحسب ما تم الإعلان عنه على 3 اشهر.

يقوم البنك باستقطاع نسبة 1% كرسوم إدارية لصالحه.

كم يعطي البنك الأهلي قرض شخصي

التمويل الشخصي في البنك الأهلي السعودي يعمل على تغطية احتياجات العميل ويتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

إذا كان مبلغ التمويل عبارة عن 20.000 ريال سعودي فان الاستحقاق في هذه الحالة يكون على 6 اشهر.

إما إذا كان المبلغ 50.000 ريال فيكون الاستحقاق على 9 من الأشهر.

في حالة كون المبلغ 100.00 ريال يكون الاستحقاق في مدة سنة كاملة.

حاسبة التمويل العقاري المدعوم

بالإضافة إلى ما يقدمه البنك التجاري من خدمات التمويل الشخصي في البنك الأهلي السعودي فانه يعمل أيضا في هذا الصدد على تقديم خدمات التمويل العقاري المدعوم والذي يعمل على استهداف شريحه العملاء الذين قد تم الموافقة على طلبات التمويل بالنسبة لهم من جانب صندوق التنمية العقارية، وهناك العديد من المميزات التي يقدمها البنك مثل مميزات حاسبة التمويل الشخصي.