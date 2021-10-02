قرض 60 ألف ريال مخصص للمرأة السعودية بدون ضمانات وبدون فوائد بأفضل فترة سداد

قرض 60 ألف ريال مخصص للمرأة السعودية بدون ضمانات وبدون فوائد، عن طريق بنك التنمية الاجتماعية، يستطيع السيدات الحصول علي قرض الضمان الاجتماعي للمطلقات والأرامل، فمن المعروف أن بنك التسليف والادخار يسعى بتوفير كافة التمويلات التي تتناسب مع جميع الفئات بالمملكة العربية السعودية، حيث يقوم البنك بتوفير إمكانيه الحصول علي تمويل شخصي نقدي أو تمويل عقاري، وذلك من اجل دعم السيدات وتوفير لهم حياة كريمة، حيث قام بنك التسليف والادخار بوضع عدة شروط عند إعلانه علي التمويل الشخصي التي يلزم أن تتوفر لحصولها علي قرض الضمان الاجتماعي.

قرض الضمان الاجتماعي بدون ضمانات 1443

يعرف بنك التسليف والادخار بالمملكة والتي يعد من اهم البنوك التي تقوم دائما بتوفير جميع الخدمات المصرفية التي تتناسب مع جميع العملاء بتوفير خدمات تمويلية نقدية بمنتجات متنوعه وبشروط ميسرة تتناسب مع الجميع من الفئات بالمملكة السعودية، وتمويل مخصص للشباب بدون ضمانات وبدون وظيفة، فقد وضع بنك التسليف والادخار السعودي الضوابط التي يجب أن تتوفر حتي يتاح التمويل لللسيدة المقدمة والتي سوف نوضحها كالتالي:

متاح التمويل لجميع السيدات بالمملكة الحاملين الجنسية السعودية فقط. يتوجب أن لا يزيد عمر المرأة المتقدمة علي التمويل عن 55 عام. يلزم أن تكون السيدة تمتلك علي منصة ابشر للخدمات الإلكتروني وبالتالي حساب بنكي وذلك حتي يتم منحها علي تمويل الضمان الاجتماعي.

التقديم علي قرض الضمان الاجتماعي بدون ضمانات

تسعي البنوك الشركات بالمملكة العربية السعودية دائما إلي توفير كامل الخدمات المصرفية المتنوعة، وتمويل بدون وظيفة التي يصل بقيمة 30 ألف ريال، التي يقدم من اجل من اجل دعم الشباب العاطلين عن العمل الغير ممتلكين لوظيفة ثابتة لإقامة عمل مشروع خاص بهم، فكما قام بنك التنمية الاجتماعية بتوفير كامل الخدمات التمويلية التي تتاح لجميع الفئات العمرية، قام بإصدار إعفاء بنك التسليف والادخار الجديد 1443 من دفع الأقساط المتبقية للمواطنين الغير قادرين علي تسديد الأقساط.