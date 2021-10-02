خطوات الدخول للفصول الافتراضية في بلاك بورد جامعة الملك عبد العزيز

الدخول للفصول الافتراضية في بلاك بورد، هو أحد أهم الإجراءات الواجب التعرف عليها، من قبل طلاب الجامعة بالمملكة العربية السعودية، وذلك كونه هو أحد الطرق التعليمية المفروضة على الطلاب، والذي يمكن من خلاله الحصول علي العديد من الخدمات بشكل إلكتروني تام، ، كما أن نظام البلاك بورد هو نظام قامت الجامعة السعودية الإلكترونية بتوفيره للطلاب، حتى تسهل عملية التعليم من خلاله، حيث كان الهدف من هذا النظام هو الارتقاء بالتعليم وتحسين مستوى الطلاب عن طريق تلقي العلم بشكل متطور عن بعد، كما يمكن التعرف علي خطوات التسجيل الدخول لبرنامج بلاك بورد”Blackboard”الجامعة إلكترونية.

الدخول للفصول الافتراضية في بلاك بورد جامعة الملك عبد العزيز 1443

تعتبر الفصول الافتراضية هي ضمن الأنظمة التعليمية الحديثة، التي تم اعتمادها من قبل جامعة الملك عبد العزيز، وتعتبر عملية الدخول للفصول الافتراضية في بلاك بورد جامعة الملك عبد العزيز، هي عملية واجبة على كل طالب، وقد جاءت الخطوات علي النحو التالي:

أن يقوم الطالب بالدخول إلى موقع جامعة الملك عبد العزيز. ثم قم بالنقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية. اضغط على شاشة الدخول الموحد للأنظمة الجامعية. قم بإضافة الرقم الجامعي ومن ثم كلمة المرور الخاصة. عليك بالنقر على خيار دخول، ثم الضغط على أيقونة الخدمات الأكاديمية. ثم النقر على خيار نظام التعلم الإلكتروني بلاك بورد. قم بالنقر على أيقونة المقررات الدراسية. ثم اختيار حقل المقرر الدراسي بك الذي ترغب الدخول له. سوف تظهر الصفحة الخاصة بالمقرر الرئيسي، ويجب اختيار الفصول الافتراضية. ستظهر الفصول الافتراضية، ثم يجب النقر على الجلسة المراد الدخول إليها. ثم النقر على أيقونة الانضمام إلى الغرفة. يجب تنزيل البلاك بورد عبر النقر على خيار التنزيل، ومن ثم النقر على MEETING. النقر على خيار التشغيل، ثم النقر خيار الموافق. وأخيرا اضغط موافق مرة أخرى، سوف تظهر لك شاشة الفصل الافتراضي كاملة.

بلاك بورد المعلمين

يقوم نظام بلاك بورد في الجامعة السعودية الإلكترونية، بإتاحة العديد من الخدمات للمعلمين، مثل: إضافة الواجب الدراسي، والاطلاع على تقديرات الطلاب، وإنشاء اختيار.

رابط جامعة الملك عبد العزيز بلاك بورد

إن عملية الدخول إلى نظام إدارة التعليم في جامعة الملك عبد العزيز، هو أحد الضروريات التي يتوجب على الطلاب السير عليها، وذلك كونها عملية تمكن الطلاب من الحصول على الخدمات التعليمية التي تتوفر في هذا النظام.