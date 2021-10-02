نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة مدرستي رابط دخول الصفحة الرسمية الجديد 1443 ومواعيد دخول المنصة المدرسية للمراحل التعليمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة مدرستي رابط دخول الصفحة الرئيسية من خلال التسجيل برابط حساب مايكروسوفت الذي أتاحته وزارة التعليم السعودية يبحث عنه عدد كبير من طلاب المملكة لما له من أهمية كبيرة لمتابعة العملية التعليمية واستمرارها في ظل أجواء وتفشي فيروس كرونا، وقدتم إطلاق منصة مدرستي العام الماضي وشملت خدمات كثيرة وأدوات تتيح للمعلم والطالب وولي الأمر التواصل وقد تم تصميم المنصة منصة مدرستي بتقنيات حديثة طبقاً ل أهداف رؤية 2030 نحو تحقيق التقدم الرقمي في مجال التعليم ومن خلال موقعنا “ثقفني” سوف نوضح للسادة القراء مواعيد دخول منصة مدرستي ورابط الدخول وأدوات وخدمات المنصة .

أدوات منصة مدرستي والخدمات

تقدم منصة مدرستي مجموعة من الأدوات التي تسهل وتعمل على توفير وسيلة تواصل دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة وذلك عن طريق إنشاء فصول افتراضيه تحكي الواقع تماما عن طريق خدمات وأدوات منصة مدرستي مثل:

الفصول الافتراضية. الجدول الدراسي. التقييم الذاتي. المقررات الخاصة بكل مرحلة إلكترونيا. الاختبارات والواجبات الإلكترونية. الأنشطة والتقارير والإحصاءات. الإثراءات والمصادر التعليمية. البريد إلكتروني. غرف المعلمين واللقاءات العامة. بنوك الأسئلة. رصد الحضور والغياب.

رابط دخول منصة مدرستي الصفحة الرئيسية

نتيجة الاعتماد على منصة مدرستي لاستكمال السنة الدراسي، فقد وفرت وزارة التعليم السعودية رابط دخول منصة مدرستي schools.madrasati.sa الصفحة الرسمية حتى يمكن تسجيل الدخول بحساب” مايكروسوفت”.

تسجيل دخول منصتي مدرستي ب حساب مايكروسوفت

منصة مدرستي التعليمية الإلكترونية التي اعتمدتها وزارة التعليم من أجل استمرار عملية التعليم عقب انتشار فيروس كرونا مع وجود المدارس الواقعية، ولكي يستطيع الطالب متابعة كافة الأنشطة المتنوعة التي تعرضها المنصة، لابد من تسجيل دخول المنصة المدرسية من خلال حساب مايكروسوفت عن طريق هذه الخطوات:

الدخول إلى منصة مدرستي الصفحة الرئيسية. تسجيل الدخول ب حساب مايكروسوفت للطلاب والكادر التعليمي. يجب إدخال عنوان البريد الإلكتروني بطريقة صحيحة. تسجيل الرقم السري. الدخول إلى منصة مدرستي الصفحة الرسمية.

دخول ولي الأمر منصة مدرستي نظام نور

يمكن أيضًا لولي الأمر الدخول إلى المنصة لمتابعة المستوى الدراسي لأولاده من خلال تسجيل بيانات ولي الأمر ب نظام نور،كما يلي:

الدخول عبر رابط منصة مدرستي.

اضغط على دخول منصة مدرستي ولي الأمر ب حساب نظام نور إلكتروني.

تدوين اسم المستخدم

كتابة كلمة المرور

اضغط على صورة التحقق البشري.

تم تسجيل دخول منصة مدرستي للإطلاع على الأدوات المتاحة لولي الأمر.

مواعيد دخول منصة مدرستي للمراحل التعليمية

وزارة التعليم وضعت نظام خاص لدخول الطلاب المنصة مدرستي، عن طريق تحديد مواعيد ثابتة لكل مرحلة من الابتدائي ورياض الأطفال حتى الثانوي كما بلي: