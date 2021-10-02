- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ابتداءً من 218 ريال شهرياً.. كيفية تقسيط جوال iphone 13 pro من مكتبة جرير في المقال التالي
بعد إعلان شركة أبل عن إصدارها الجديد من هواتف آيفون، أتاحت مكتبة جرير في السعودية، إمكانية تقسيط جوال iphone 13 pro الذي يبدأ سعره من 5199 ريالا سعوديا للنسخة 128، ويصل إلى 7699 ريالا للنسخة التي سعتها 1 تيرابايت، وبالتالي فإن عرض التقسيط يناسب الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، الذين لا يستطيعون توفير هذه المبالغ ودفعها مرة واحدة، وتأتي هذه الخدمة بالتعاون مع شركة كوارا للتمويل التي تُتيح للعميل شراء المنتجات ودفع قيمتها على أقساط شهرية مُيسرة.
تقسيط جوال iphone 13 pro من مكتبة جرير
ويتميز عرض تقسيط جوال iphone 13 pro من مكتبة جرير، بأنه لا يحتاج إلى دفع مقدمة، وتصل قيمة التمويل إلى 30 ألف ريال، وفترة السداد تصل إلى 3 سنوات، ولا يحتاج إلى كفيل، ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما أن الموافقة تكون فورية في حال استيفاء الشروط، فيما يمكن التقديم على عرض التقسيط من خلال:
- النقر على أيقونة تقدم بطلبك الآن في الموقع الإلكتروني لمكتبة جرير.
- الحصول على الموافقة بالتقسيط.
- زيارة أقرب معرض لإنهاء عملية الشراء.
المستندات المطلوبة لشراء هاتف آيفون 13 برو بالتقسيط
وحددت مكتبة جرير في السعودية، المستندات المطلوبة للحصول على هاتف آيفون 13 برو بالتقسيط، وهي على النحو التالي:
- توفير الهوية الوطنية للسعودية، أو هوية مقيم للوافدين على أن تكون سارية الصلاحية.
- كشف حساب يوضح آخر 3 رواتب.
- اشتراك التأمينات الاجتماعية.
- إحضار تعريف بالراتب.
شروط شراء جوال آيفون 13 برو بالتقسيط من جرير
كما حدّدت مكتبة جرير عددًا من الشروط التي يجب توفرها لشراء هاتف آيفون 13 برو بالتقسيط، وهي كالتالي:
- خدمة تقسيط المشتريات هي خدمة مُقدمة بالتعاون مع كوارا للتمويل، ولهم كامل الحق في قبول أو رفض طلب التمويل المقدم من العميل بناءً على أهلية العميل والشروط والأحكام الخاصة بمزود الخدمة.
- يُمكن للعميل الاستفادة من خدمة تقسيط المشتريات من مكتبة جرير على ألا تقل قيمة الفاتورة عن 3 آلاف ريال سعودي وبحد أقصى 30 ألف ريال.
- الخيارات المتاحة للتمويل، هي 6 أشهر و12 شهرًا، و18 شهرًا، و24 شهرًا، و36 شهرًا، ويحق للعميل اختيار المناسب بالنسبة إليه بشرط ألا تتعارض مع الشروط والأحكام الخاصة بشركة التمويل.
- خدمة تقسيط المشتريات تشمل حصول مزود الخدمة على هامش ربح 1.85% في الشهر.
- ويُمكن للعميل الحصول على موافقة مبدئية عبر التقديم على الطلب عن طريق الأونلاين قبل زيارة الفرع.
- لا يُمكن استرجاع قيمة البضاعة المشتراة نقدا، وفي حال رغب العميل في استبدال أو استرجاع البضاعة المشتراة، يخضع ذلك لسياسة الاستبدال والاسترجاع في مكتبة جرير.
- لا يمكن للعميل شراء المنتجات عن طريق الدمج ما بين طريقة الدفع عبر خدمة تقسيط المشتريات وأي طريقة دفع أخرى.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ابتداءً من 218 ريال شهرياً.. كيفية تقسيط جوال iphone 13 pro من مكتبة جرير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.