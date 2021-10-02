ابتداءً من 218 ريال شهرياً.. كيفية تقسيط جوال iphone 13 pro من مكتبة جرير

بعد إعلان شركة أبل عن إصدارها الجديد من هواتف آيفون، أتاحت مكتبة جرير في السعودية، إمكانية تقسيط جوال iphone 13 pro الذي يبدأ سعره من 5199 ريالا سعوديا للنسخة 128، ويصل إلى 7699 ريالا للنسخة التي سعتها 1 تيرابايت، وبالتالي فإن عرض التقسيط يناسب الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، الذين لا يستطيعون توفير هذه المبالغ ودفعها مرة واحدة، وتأتي هذه الخدمة بالتعاون مع شركة كوارا للتمويل التي تُتيح للعميل شراء المنتجات ودفع قيمتها على أقساط شهرية مُيسرة.

تقسيط جوال iphone 13 pro من مكتبة جرير

ويتميز عرض تقسيط جوال iphone 13 pro من مكتبة جرير، بأنه لا يحتاج إلى دفع مقدمة، وتصل قيمة التمويل إلى 30 ألف ريال، وفترة السداد تصل إلى 3 سنوات، ولا يحتاج إلى كفيل، ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما أن الموافقة تكون فورية في حال استيفاء الشروط، فيما يمكن التقديم على عرض التقسيط من خلال:

النقر على أيقونة تقدم بطلبك الآن في الموقع الإلكتروني لمكتبة جرير. الحصول على الموافقة بالتقسيط. زيارة أقرب معرض لإنهاء عملية الشراء.

المستندات المطلوبة لشراء هاتف آيفون 13 برو بالتقسيط

وحددت مكتبة جرير في السعودية، المستندات المطلوبة للحصول على هاتف آيفون 13 برو بالتقسيط، وهي على النحو التالي:

توفير الهوية الوطنية للسعودية، أو هوية مقيم للوافدين على أن تكون سارية الصلاحية.

كشف حساب يوضح آخر 3 رواتب.

اشتراك التأمينات الاجتماعية.

إحضار تعريف بالراتب.

شروط شراء جوال آيفون 13 برو بالتقسيط من جرير

كما حدّدت مكتبة جرير عددًا من الشروط التي يجب توفرها لشراء هاتف آيفون 13 برو بالتقسيط، وهي كالتالي: