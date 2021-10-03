نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 250 ألف ريال بدون كفيل وبالتقسيط للسعودي والمقيم لدى مرابحة مرنة في المقال التالي

عمر شويل - جدة 250 ألف ريال سعودي بدون أى ضمان يستطيع الحصول عليه كل من المواطن السعودي وأيضاً العميل المقيم داخل أراضي المملكة العربية السعودية من خلال شركة مرابحة مرنة بالسعودية والتى توفر قروض تمويلية مبتكرة لكي تناسب جميع العملاء سواء السعودي وأيضاً المقيم ومن خلال هذا المقال سوف نتحدث عن تمويل الإجارة والذى صمم من أجل مساعدة العملاء.

250 ألف ريال بدون كفيل لدى شركة مرابحة مرنة

تقدم شركة مرابحة مرنة بالمملكة تمويل تأجيري مميز حيث ينتهي بالتملك فمن خلال هذا التمويل يتمكن العميل المتقدم من امتلاك السيارة التي يرغب في الحصول عليها وأيضاً بالتقسيط المرن ودون الحاجة ضامن ويتميز هذا التمويل من شركة مرابحة مرنة بالآتي

يستطيع العملاء الحصول على مبلغ تمويل ربما يصل إلى 250 ألف ريال سعودي.

كذلك يتميز تمويل مرابحة مرنة بأنه لا يتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي بالمملكة العربية السعودية.

يتميز أيضاً تمويل شركة مرابحة مرنة بأنه بالتقسيط المرن وكذلك الميسر.

يتميز التمويل التأجيري لدى شركة مرابحة مرنة بأن التمويل على فترة زمنية مرنة تصل إلى 60 شهر.

التمويل التأجيري من شركة مرابحة مرنة لا يحتاج لوجود كفيل.

يتميز كذلك تمويل الإجارة من شركة مرابحة مرنة بسرعه في إتمام الإجراءات.

يستطيع أيضاً العملاء من شراء السيارات من خلال أى وكيل.

شروط تمويل شركة مرابحة مرنة بالمملكة العربية السعودية

تمويل الإجارة لدى شركة مرابحة مرنة بالمملكة متاح للعملاء سواء السعوديين أو المقيمين وأيضاً دون الحاجة لكفيل وبأبسط الشروط الموضوعة وتتمثل تلك الشروط في الآتي

التمويل التأجيري لدى شركة مرابحة مرنة متوفر لجميع العملاء السعوديين والمقيمين أيضاً.

يشترط أيضاً أن يكون العميل المتقدم يحصل على راتب شهري لا يقل عن 3000 ريال سعودي وذلك خاص بالقطاع الحكومي.

كذلك يشترط أن يكون الدخل الشهري للمتقدم من القطاع الخاص لا يقل عن 6000 ريال سعودي.

يشترط كذلك أن يكون المتقدم قضى فترة عمل لا تقل عن شهر العاملين بالقطاع الحكومي.

كذلك العاملين بالقطاع الخاص لابد أن يكون قد قضى فترة عمل لا تقل عن

طلب تمويل شركة مرابحة مرنة بالمملكة العربية السعودية

جميع العملاء الراغبين في طلب تمويل شركة مرابحة مرنة بالمملكة يمكنهم طلب التمويل من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني لشركة مرابحة مرنة ثم الدخول على طلب التمويل كذلك إدخال جميع البيانات المطلوبة للحصول على التمويل.

هاتف شركة مرابحة مرنة بالمملكة العربية السعودية

توفر شركة مرابحة مرنة هاتف الشركة المجاني وهو 8001111810 ومن خلال هذا الرقم يستطيع العميل الراغب في التعامل والتواصل مع شركة مرابحة مرنة التواصل وأيضاً الاستفسار حول الخدمات والمنتجات التمويلية التى تقدمها شركة مرابحة مرنة كنا يمكن التواصل من خلال إرسال رسالة على البريد الإلكتروني لشركة مرابحة مرنة بالسعودية.