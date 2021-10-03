نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل دخول منصة اختبار 1443 اختبارات المحاكية الدولية في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تسجيل دخول منصة اختبار لحضور اختبارات المحاكية للاختبارات الدولية والتي سوف تبدأ اليوم وتستمر حتى تنفيذها، كما قالت وزارة التعليم بعد صدور القرار، ويمكن دخول منصة الاختبارات من خلال منصة مدرستي لتسهيل الدخول على الامتحانات، واستخدام بيانات دخول الطلاب على مدرستي في الدخول على النظام الإلكتروني، حيث تم إدراج تلك الامتحانات بهدف زيادة معدلات مهارات الطلاب في كل سنوات التعليم من الابتدائي وحتى الثانوي العام في كل مناطق المملكة.

تنفيذ الاختبارات المحاكية منصة مدرستي

اختبارات المحاكية للاختبارات الدولية والتي ستبدأ اليوم الأحد، ستعمل على وضع مؤشرات ومقاييس لمستويات الطلاب، ومعرفة نقاط القوى وما يمتلكه الطالب من قدرات، حتى يكون للمعلم الدور في العمل على زيادة ما يمتلكه الطالب من مهارات، وبداية يجب التسجيل في منصة اختبار وزارة التعليم، وتلك الطريقة بسيطة في تنفيذها، وتشمل مل الصفوف الدراسية وستجرى الاختبارات على مواد اللغة العربية، والعلوم والرياضيات، وسيكون هناك جدول لتوضيح مواعيد بداية الامتحان لكل صف.

رابط دخول الاختبارات المحاكية منصة اختبار

الدخول على منصة مدرستي هو الخطوة الأهم في حضور الاختبارات المحاكية في المواد التي تم تحديدها، وتكون خطوات دخول رابط منصة اختبار عبر هذه النقاط:

توجه إلى رابط منصة مدرستي ثم تسجيل الدخول

سجل اسم المستخدم وكلمة المرور من حساب الطالب على مايكروسوفت.

سجل الدخول ثم اختار أيقونة الاختبارات.

سجل دخولك بحسابك في مايكروسوفت.

الدخول على منصة اختبار وهو موقع معلن عنه.

تظهر قائمه الاختبارات على حساب الطالب

وزارة التعليم كانت قد قدمت اختبارات تعزيز المهارات منذ مدة، واليوم بداية اختبارات محاكية للاختبارات الدولية مثل piza، وغيرها، وستنفذ الاختبارات بشكل دوري وفق المنشورات الوزارية، وتقوم كل مديرية تعليمية مواعيد الاختبارات لطلابها، من المنتظر أن تستمر تلك الامتحانات المحاكية لمدة 4 أيام لمن يخوضها في المواد المقررة.

رابط منصة اختبار

يمكن الوصول إلى رابط منصة اختبار الإلكترونية من الرابط الذي كشفت عنه وزارة التعليم، ويتم استخدام الحساب المنشأ بمعرفة ولي الأمر أو الطالب، وبالتالي تم تبسيط ألية دخول المنصة ويجب الآن متابعة الجدول.