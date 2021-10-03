الكثير في المملكة العربية السعودية يبحثون عن سلم الضمان الاجتماعي الجديد 1443، ومن الجدير بالذكر انه أفصحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن سلم الضمان الاجتماعي الجديد لسنة 1443، والحد المانع للصرف، إذ شددت أن الإطار الجديد سيبدأ الشغل به في الـ3 والعشرون من شهر صفر الحالي، على حسب المحددات والقواعد والضوابط المعلنة مسبقًا، إذ يتم وضع الحد المانع، للوقوف على الفئات الأكثر مطلبً للمعاش من الوزارة، وأيضًا الشخصيات الأكثر استحقاقًا له، ويتكون ذلك التدريج من أشخاص الأسر، التي تبدأ بفرد شخص، وحتى خمسة عشر واحدًا

سلم الضمان الاجتماعي الجديد 1443

هذا الجدول الذي سوف نسرده لكم في السطور التالية يوضح سلم الضمان الاجتماعي علي مدي 5 أفراد للأسرة وإليكم التفاصيل