هل تبحث عن الحد المانع للضمان الاجتماعي الجديد، إليك جميع التفاصيل حول الحد المانع الذي وضعته وزارة التضامن الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، واحتوى النظام الجديد النص على أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ستجري حصر إلى جانب إرجاع لتقييم جميع حالات استحقاق الضمان طوال تلك المرحلة، ومن يبقى من المستفيدين مستحقاً للمعاش وفق ما موضوع فوقه النظام الجديد سوف يتواصل دفع المعاش إليه، فيما أن من لا يكون له الحق في المعاش بحسب النظام الجديد فسوف يتم إيقاف دفع المعاش له.

سلم الضمان الاجتماعي الجديد 1443

في الجدول التالي سوف نوضح لكم سلم الضمان الاجتماعي الجديد

العائلة المكونة من خمسة عشر واحد: 5000 ريال مواطن سعودي.

العائلة المكونة من أربعة عشر واحد: أربعة آلاف وسبعمائة ريال مواطن سعودي.

العائلة المكونة من ثلاث عشر واحد: أربعة آلاف وأربعمائة وعشرة ريال مواطن سعودي.

العائلة المكونة من اثني عشر شخص: أربعة آلاف ومائة وثلاثون ريال ابن السعودية.

العائلة المكونة من واحدة من عشر شخص: ثلاثة آلاف وثمانمائة وأربعون ريال ابن السعودية.

العائلة المكونة من 10 شخصيات: ثلاثة آلاف وخمسمائة وستون ريال مواطن سعودي.

العائلة المكونة من تسعة شخصيات: ثلاثة آلاف ومئتان وثمانون ريال ابن السعودية.

العائلة المكونة من ثمانية أشخاص: ثلاث آلاف ريال ابن السعودية.

العائلة المكونة من سبعة شخصيات: ألفان وسبعمائة وعشرة ريال ابن السعودية.

العائلة المكونة من ستة شخصيات: ألفان وأربعمائة وعشرون ريال مواطن سعودي.

العائلة المكونة من خمسة أشخاص: ألفان ومائة وأربعون ريال مواطن سعودي.

العائلة المكونة من أربعة أشخاص: 1000 وثمانمائة وخمسة وخمسون ريال ابن السعودية.

العائلة المكونة من ثلاثة أشخاص: 1000 وخمسمائة وسبعون ريال مواطن سعودي.

العائلة المكونة من فردين:1000 ومئتان وخمسة وثمانون ريال مواطن سعودي.

لو كان المستفيد شخص شخص تصل ثمن معاش الضمان الذي يصرف له 1000 ريال مواطن سعودي.

اما عن الحد المانع سوف نقوم بوضعه لكم في الفقرة التالية

الحد المانع للضمان الاجتماعي الجديد 1443

في هذه الصورة التي سوف نستعرضها لكم يوجد بها الحد المانع الذي وضعته وزارة التضامن الاجتماعي في المملكة العربية السعودية.