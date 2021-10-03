تسجيل نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1443 وطريقة التسجيل وشروط التقديم. حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروط قانون الضمان الاجتماعي الجديد وفقا لتوجيهات مجلس الوزراء وتجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان. كذلك أعلنت عن الفئات المستحقة لصرف رواتب الضمات الاجتماعي وقيمة الراتب المالي المحتسب. كذلك أعلنت عن ضوابط برنامج الضمان الاجتماعي. ويهدف برنامج الضمان الاجتماعي إلي مساعدة الفئات المستحقة فى تلبية احتياجاتهم مادام انطبق عليهم شروط الاستحقاق. وكذلك من أجل تحسين المستوي الاقتصادي لهم. كذلك بما يتعلق بصرف الاستحقاق للمستفيدين يجب أن تتراوح الرواتب للدخل الشهري من ١٠٠٠ريال إلي ٥٠٠٠ ريال. ثم كشفت الحكومة عن اللائحة التنفيذية في احتساب الدعم للمواطنين السعوديين لنظام برامج الضمان الاجتماعي و يستثني الأشخاص التي لم تنطبق عليهم الشروط. ثم نوضح معكم الآن تسجيل نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1443 وطريقة التسجيل وشروط التقديم.

طريقة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد

الدخول إلي بوابة التنمية الاجتماعية الإلكترونية من الرابط hrsd.gov.sa. ثم اضغط علي أيقونة تسجيل حساب جديد. ثم اختيار معاش الضمان الاجتماعي. بعد ذلك أدخال البيانات المطلوبة الاسم و العنوان الوطني ورقم الجوال. ثم رفع الأوراق و المستندات المطلوبة. بعد ذلك الضغط على أيقونة التالي والتحقق من البيانات المدخلة. ثم الضغط علي أيقونة تقديم الطلب.

الفئات المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي الجديد

جميع المواطنين المسنين بعد تجاوز سن ال٦٠ عاما. كذلك المواطنين الذين يعانون من أعاقات دائمة أو مؤقتة. كذلك المرأة التي يدمن زوجها. ثم العائلات التي فقدت والدها أو تغيب عنهم. كذلك المرأة ألمعيلة أو المطلقة تستحق معاش النظام الاجتماعي.

شروط النظام الاجتماعي الجديد ١٤٤٣

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية. كذلك لا يقل عمر المتقدم عن ٣٥ عاما. كذلك أن يكون دخل المستفيد أقل من تكاليف المعيشة. وكذلك أن يكون لدي المستفيد حساب بنكي خاص. كذلك يجب أن يكون من المقيمين داخل المملكة و لم يغادر منها.

حالات مستثناة من شرط الجنسية السعودية وهي:

زوجة المواطن السعودي.

كذلك المطلقات الذين لديهم أطفال من زوج سعودي.

كذلك يجب من أجل استفادة الحالات المستثناة من شرط الجنسية أن يكونوه مقيمين أقامة كاملة داخل المملكة العربية السعودية.

شروط تسجيل الضمان الاجتماعي الجديد للمتقاعدين

كشفت مؤسسة التأمينات الاجتماعية لمواطنيها عن كافة الشروط الواجب توفرها في كل من يرغب بأن يحصل على راتب الضمان الإجتماعي، ووفقاً لموقع المؤسسة فإن شروط الضمان الإجتماعي للمتقاعدين هل كالتالي: يجب أن يكون المتقدم غير قادر على العمل. كذلك عدم توفر سجلات تجارية. وكذلك أن يزيد عمر المتقدم لمعاش الضمان الاجتماعي للمتقاعدين عن ستون عاماً. كذلك عدم توفر مصدر للدخل. كذلك أن يكون مقدم طلب الحصول على معاش الضمان الاجتماعي مقيم في السعودية. وكذلك يجب أن يكون طالب المعاش من جنسية سعودية. كذلك يجب ألا يكون لدى مقدم الطلب ملكية خاصة.

الحد المانع للضمان الاجتماعي الجديد 1443

دخل الأسرة في نظام الضمان الاجتماعي الجديد التي تتكون من فرد واحد إلى 2001 ريالاً سعودياً. كذلك دخل الأسرة في نظام الضمان الاجتماعي الجديد التي تتكون من فردين إلى 2570 ريالاً سعودياً. كذلك دخل الأسرة في نظام الضمان الاجتماعي الجديد التي تتكون من ثلاثة أفراد إلى 3140 ريالاً سعودياً. وكذلك دخل الأسرة في نظام الضمان الاجتماعي الجديد التي تتكون من أربعة أفراد إلى 3710 ريالاً سعودياً. ثم دخل الأسرة في نظام الضمان الاجتماعي الجديد التي تتكون من خمسة أفراد إلى 4280 ريالاً سعودياً. ثم دخل الأسرة في نظام الضمان الاجتماعي الجديد التي تتكون من ستة أفراد إلى 4840 ريالاً سعودياً. كذلك دخل الأسرة في نظام الضمان الاجتماعي الجديد التي تتكون من سبعة أفراد إلى 5420 ريالاً سعودياً. ثم دخل الأسرة في نظام الضمان الاجتماعي الجديد التي تتكون من ثمانية أفراد إلى 6000 ريالاً سعودياً. كذلك دخل الأسرة في نظام الضمان الاجتماعي الجديد التي تتكون من تسعة أفراد إلى 6560 ريالاً سعودياً. كذلك دخل الأسرة في نظام الضمان الاجتماعي الجديد التي تتكون من عشرة أفراد إلى 7120 ريالاً سعودياً. ثم دخل الأسرة في نظام الضمان الاجتماعي الجديد التي تتكون من أحد عشر فرداً إلى 7680 ريالاً سعودياً. ثم دخل الأسرة في نظام الضمان الاجتماعي الجديد التي تتكون من اثنا عشر فرداً إلى 8260 ريالاً سعودياً. وكذلك دخل الأسرة في نظام الضمان الاجتماعي الجديد التي تتكون من ثلاثة عشر فرداً إلى 8820 ريالاً سعودياً. كذلك دخل الأسرة في نظام الضمان الاجتماعي الجديد التي تتكون من أربعة عشر فرداً إلى 9400 ريالاً سعودياً. ثم دخل الأسرة في نظام الضمان الاجتماعي الجديد التي تتكون من خمسة عشر فرداً إلى 10.000 ريالاً سعودياً

الضمان الاجتماعي للموظفين