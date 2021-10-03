طريقة التسجيل في منصة سلفة للحصول على تمويل سريع

التسجيل في منصة سلفة للحصول على تمويل، تم توفير منصة سلفة الإلكترونية لكي تسهل على المواطنين الراغبين في الحصول على قرض أو تمويل سريع من أجل إنشاء مشروع أو لسداد احتياجات ضرورية من خلال هذا التمويل، وذلك بشروط وضوابط بسيطة أهمها عدم الحاجة لتحويل الراتب الشهري للمتقدم لبنك آخر، ولمن يرغب في الحصول على تمويل من منصة سلفة ما عليه سوى أن يتبع الخطوات التي سنوضحها لكم اليوم.

التسجيل في منصة سلفة للحصول على تمويل سريع

يحتاج بعض المواطنين في السعودية للحصول على تمويل سريع لاستخدامه في بعض الأشياء الهامة والضرورية، ونظرًا للتعقيدات التي قد تواجه العملاء عند التقديم على التمويل في أي بنك من البنوك الأخرى تم توفير منصة سلفة بشروط سهلة غير معقدة تسهل على العميل للحصول على التمويل بدون أي صعوبة.

ولكي يتم التسجيل في منصة سلفة إلكترونيًا برجاء اتباع الخطوات التالية:

من خلال موقع منصة سلفة الإلكتروني من الرابط التالي https://sulfah.com/.

قم بالتوجه إلى زر تسجيل جديد لكي تظهر صفحة التسجيل الرسمية.

عليك بملئ الفراغات الموجودة أمامك بالبيانات الشخصية المطلوبة أهمها شهادات الدخل والوثائق والأوراق الرسمية المطلوبة من منصة سلفة للحصول على التمويل.

بعد رفع تلك الوثائق يتم الانتقال لصفحة البيانات الخاصة بالتمويل حيث عليك أن تقوم بتحديد قيمة التمويل الذي ترغب في الحصول عليه بشرط أن تكون أدنى قيمة له هو خمسة آلاف ريال والقيمة القصوى له هي عشرة آلاف ريال سعودي.

ومن ثم حدد فترة السداد التي تتناسب معك.

في النهاية قم بإرسال طلب التمويل للمنصة وفي خلال ساعة واحدة تقوم المنصة بالإطلاع على الطلب المرسل وتقوم بإرسال المبلغ على حساب العميل البنكي.

شروط تمويل منصة سلفة الإلكترونية