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عمر شويل - جدة وظائف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي ، المركز الوطني للرقابة على الإلتزام البيئي هو مركز حكومي سعودي مقره الرياض ، تأسس بموافقة مجلس الوزراء ، ويهدف مركز الالتزام البيئي إلى تفعيل الرقابة على الأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية والمشاريع في المملكة مباشرة ، وذلك لضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح والمعايير والاشتراطات البيئية المعتمدة ، وبعد عقد مجلس إدارة المركز اجتماعها ، اعلن المركز الوطني عن فتح باب التوظيف (للرجال والنساء) لشغل اكثر من 25 وظيفة في عدة مجالات متنوعة ، وذلك اعتباراً من يوم الأحد 03 أكتوبر 2021م ، علما بان التقديم متاح للمواطنين فقط ممن يحملون الجنسية السعودية ، وقد أعلنت إدارة المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي ، عن الوظائف الشاغرة ، ووضع بعض الشروط للالتحاق بوظائف المركز الوطني لمراقبة الامتثال البيئي ، وهو ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا ، في السطور التالية.

وظائف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي

المركز الوطني للرقابة علي الالتزام البيئي يعلن فتح باب التوظيف ، وقد اعلن عن الوظائف ومسمياتها ، وأتاح التقديم فيها في الفترة المحددة التي ذكرناها سابقا ، والتقديم يكون للرجال والنساء ، ومن هذه الوظائف ما يلي :

أخصائي مراجعة المخاطر.

أخصائي قياس ومتابعة الأداء.

أخصائي جودة.

أخصائي تميز مؤسسي.

محلل اقتصادي استراتيجي.

مسؤول سلامة مهنية.

مدير عام المراجعة الداخلية.

أخصائي مراجعة داخلية.

أخصائي خدمات النقل.

أخصائي تنمية حضرية.

أخصائي بيئة بحرية وساحلية .

أخصائي طاقة.

أخصائي زراعة.

أخصائي مياه وتحلية.

أخصائي صناعة.

كبير مفتشين.

خبير الدراسات البيئية.

خبير رصد تلوث التربة.

خبير جودة مياه.

خبير بيئة بحرية.

مدير المحتوى الإعلامي.

أخصائي إعلام.

أخصائي وسائط رقمية.

أخصائي علاقات عامة.

أخصائي تسويق.

ممثل علاقات عملاء.

أخصائي تدريب.

باحث قانوني.

شروط التقدم علي وظائف المركز الوطني

أعلن المركز الوطني لمراقبة الامتثال البيئي بعض الشروط التي وضعها ، للالتحاق بالوظائف المطلوبة ، ومن هذه الشروط ما يلي

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يكون حاصلا على مؤهلات علمية وخبرات تناسب مع متطلبات الوصف الوظيفي.

إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.

اجتياز الاختبارات والمقابلات الشخصية.

أن يكون لائقاً طبياً.

كيفية التقديم علي الوظائف

المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي يعلن ، عبر موقعه الإلكتروني ، عن توفّر اكثر من 25 وظيفة إدارية وهندسية شاغرة للجنسين ، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات ، وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي ، وقد أتاح الموقع الإلكتروني للتقدم للوظائف ، وذلك من خلال الدخول علي الصفحة الرسمية للمركز الوطني للرقابة علي الالتزام البيئي ، وقد أعلن المركز عن موعد تلقي الطلبات وهو بدءا من الأحد الثالث من شهر أكتوبر الحالي ، حتي يوم الخميس الموافق السابع من شهر أكتوبر ، مع مراعاة توافر الشروط المطلوبة ، التي قمنا بذكرها مسبقا.

مهام المركز الوطني للرقابة

يعتبر المركز الوطني لمراقبة الامتثال البيئي ، من اهم المراكز في الحكومة السعودية ، لما له من مهام اساسية في المملكة ، ومن هذه المهام ما يلي :