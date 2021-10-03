إسقاط المركبات القديمة عبر منصة أبشر بدون رسوم 1443، حيث يسعى البعض الي البحث عن طريقة التخلص من كافة السيارات التالفة والقديمة والتي لا يُسمح بإعادة قيادتها أو استخدامها مرة أخري من خلال طرق المملكة العربية السعودية، حيث تكون هذه السيارات متواجدة بالساحات الخالية ولا يوجد لها أي تسويات تخص المالك التابع لها، وتعمل الإدارة العامة للمرور بالسعودية من خلال الاشتراك مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، ووضع طريقة تعامل تخص إسقاط هذه المركبات بدون دفع أي رسوم أو تكاليف يتم فرضها علي مالك السيارة، وذلك خلال مهلة السماح التي تم تحديدها من جانب إدارة المرور السعودية، وفيما يلي شروط إسقاط المركبات القديمة عبر منصة أبشر وطريقة التقديم الإلكترونية من أجل الإسقاط.

شروط إسقاط المركبة القديمة 1443

حتي يستطيع أي شخص إسقاط المركبة الخاصة به بدون رسوم أو دفع أي غرامات مالية، فيجب أولاً أن يتم التحقق من الشروط التالية حتي يتم الإسقاط:

يجب أن يتم إثبات بيع السيارة من خلال المحلات الخاصة بالتشليح وتوفيرها عبر وثيقة البيع.

يشترط أن تكون الاستمارة الخاصة بالسيارة سارية الصلاحية أو تجديد الاستمارة في حال عدم انتهاء الصلاحية.

يجب أن يتم دفع جميع المخالفات المرورية التي تم تسجيلها على المركبة والتي تخص مالك السيارة.

يجب توفير لوحة السيارة وجميع الأوراق المطلوبة.

يجب أن يتم تقديم المستند الخاص والذي يفيد بإجراء عملية بيع المركبة من خلال محلات التشليح.

يجب تقديم وثيقة استمارة المركبة الخاصة بالمالك.

طريقة إسقاط المركبات القديمة عبر منصة أبشر

يتم إسقاط المركبات القديمة والتالفة من خلال خطوات إلكترونية تتم كالتالي: