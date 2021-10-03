نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسقاط المركبات القديمة عبر منصة أبشر بدون رسوم 1443 في المقال التالي
إسقاط المركبات القديمة عبر منصة أبشر بدون رسوم 1443، حيث يسعى البعض الي البحث عن طريقة التخلص من كافة السيارات التالفة والقديمة والتي لا يُسمح بإعادة قيادتها أو استخدامها مرة أخري من خلال طرق المملكة العربية السعودية، حيث تكون هذه السيارات متواجدة بالساحات الخالية ولا يوجد لها أي تسويات تخص المالك التابع لها، وتعمل الإدارة العامة للمرور بالسعودية من خلال الاشتراك مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، ووضع طريقة تعامل تخص إسقاط هذه المركبات بدون دفع أي رسوم أو تكاليف يتم فرضها علي مالك السيارة، وذلك خلال مهلة السماح التي تم تحديدها من جانب إدارة المرور السعودية، وفيما يلي شروط إسقاط المركبات القديمة عبر منصة أبشر وطريقة التقديم الإلكترونية من أجل الإسقاط.
شروط إسقاط المركبة القديمة 1443
حتي يستطيع أي شخص إسقاط المركبة الخاصة به بدون رسوم أو دفع أي غرامات مالية، فيجب أولاً أن يتم التحقق من الشروط التالية حتي يتم الإسقاط:
- يجب أن يتم إثبات بيع السيارة من خلال المحلات الخاصة بالتشليح وتوفيرها عبر وثيقة البيع.
- يشترط أن تكون الاستمارة الخاصة بالسيارة سارية الصلاحية أو تجديد الاستمارة في حال عدم انتهاء الصلاحية.
- يجب أن يتم دفع جميع المخالفات المرورية التي تم تسجيلها على المركبة والتي تخص مالك السيارة.
- يجب توفير لوحة السيارة وجميع الأوراق المطلوبة.
- يجب أن يتم تقديم المستند الخاص والذي يفيد بإجراء عملية بيع المركبة من خلال محلات التشليح.
- يجب تقديم وثيقة استمارة المركبة الخاصة بالمالك.
طريقة إسقاط المركبات القديمة عبر منصة أبشر
يتم إسقاط المركبات القديمة والتالفة من خلال خطوات إلكترونية تتم كالتالي:
- يجب أولاً الدخول علي موقع أبشر.
- الدخول للموقع بكلمة المرور واسم المستخدم.
- إدخال رمز التحقق في المكان المحدد له.
- الضغط علي خانة “المواعيد الإلكترونية”.
- ثم اختيار “المرور” ثم الضغط علي حجز موعد جديد وتحديد الرمز علي مربع “التشليح”.
- يجب تحديد المنطقة واختيار فرع المرور المناسب والموعد الخاص بزيارة الفرع.
- يجب قراءة شروط الإسقاط والمستندات المطلوبة قبل الذهاب بالموعد.
- وأخيراً يتم متابعة طلب إسقاط المركبة من خلال رقم الطلب.
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