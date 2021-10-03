تمويل إمكان براتب 1900 ريال اونلاين ودون كفيل

أسرع تمويل شخصي اونلاين من شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية فشركة إمكان توفر للمواطنين السعوديين الراحة والرفاهية في حصول على تمويل إمكان فيحصل العميل على التمويل اونلاين وفي ثلاث خطوات فقط حيث يقوم المتقدم بتحميل تطبيق إمكان للتمويل ثم طلب التمويل وفي النهاية إيداع مبلغ التمويل في حساب العميل.

تمويل إمكان براتب 1900 ريال اونلاين

قرض إمكان الفوري والذى يتم الحصول عليه اونلاين وأيضاً يتم الإيداع بصورة سريعة كذلك تمويل شركة إمكان متوفر بأقل راتب شهري بالمملكة ويتميز بالعديد من المزايا الأخرى وهي

تمويل إمكان الفوري لا يحتاج لوجود كفيل أو ضامن من أجل طلب التمويل.

يتميز كذلك تمويل إمكان بأنه متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

يتميز أيضاً تمويل إمكان بأنه متاح لكل القطاعات المختلفة بالمملكة سواء الحكومي والخاص وأيضاً المتقاعدين.

كذلك يتميز تمويل إمكان بأن العميل يتمكن من طلب التمويل من خلال تحميل تطبيق إمكان.

متوفر تمويل إمكان الميسر بفترة سداد ميسرة تبدأ من ثلاثة أشهر وربما تصل إلى 24 شهر.

شروط تمويل إمكان الفوري

أتاحت شركة إمكان تمويل إمكان اونلاين بكل سهولة وأيضاً متاح لكل القطاعات بالمملكة العربية السعودية ولكن حددت شروط بسيطة جدا من أجل الحصول على التمويل وتتمثل تلك الشروط في الآتي

لابد أن يكون طالب تمويل إمكان سعودي الجنسية.

لابد أيضاً أن يكون المتقدم السعودي يعمل لدى أحد القطاعات بالمملكة العربية السعودية.

كذلك لابد أن يكون السعودي يحصل على راتب شهري لا يقل 2000 ريال سعودي.

ولابد أيضاً أن يكون العميل المتقاعد لديه مصدر دخل لا يقل عن 1900 ريال سعودي.

من خلال تمويل إمكان الميسر يستطيع العميل الحصول على تمويل ربما يصل إلى 50 ألف ريال سعودي.

خطوات طلب تمويل إمكان الميسر

من خلال تحميل تطبيق شركة إمكان للتمويل على الهاتف يستطيع العميل المتقدم طلب التمويل بكل سهولة وفي أسرع وقت ممكن فتأتي خطوات طلب التمويل في أبسط ثلاث خطوات وهي