التسجيل في مقيم الأفراد والشركات 1443 الخطوات المطلوبة والخدمات التي تقدمها. توفر الحكومة السعودية للمواطنين كل يوم خدمات جديدة ومبتكرة داخل المملكة العربية السعودية. كما تحاول الحكومة السعودية الاستفادة من التطور التكنولوجي الهائل الذي يحدث في العالم من حولها. لذلك فهي تعمل على تحويل جميع الخدمات التي تقدمها للمواطنين إلى الصورة الرقمية الإلكترونية. كما تعتبر بوابة مقيم من أهم هذه الخدمات فهي تعمل على تقديم خدمات كثيرة للمواطن بطريقة سهلة. ولقد قامت الإدارة العامة للجوازات داخل المملكة العربية السعودية بتقديمها وكلك قامت بتطويرها شركة علم لأمن المعلومات. وتظهر أهميتها في كونها تساعد الأفراد وكذلك المؤسسات في إنهاء الخدمات بشكل إلكتروني بدون الحاجة إلى الذهاب إلى مكاتب الجوازات. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض خطوات التقديم في مقيم بالنسبة للأفراد وكذلك الشركات وأيضا أهم الخدمات التي تقدمها. كما يمكنك التعرف أيضاً على تجديد وإصدار جواز السفر السعودي عن طريق أبشر 1443 الخطوات والرسوم المطلوبة.

التسجيل في مقيم الأفراد والشركات 1443

لقد قامت الإدارة العامة للجوازات داخل المملكة العربية السعودية بإطلاق البوابة الإلكترونية مقيم كما قامت بتطويرها شركة علم لأمن المعلومات. كما يعتبر الهدف الرئيسي لإنشاء وتقديم هذه البوابة هو التخلص من الإجراءات التقليدية والروتين. حيث تقوم هذه البوابة بتقديم مختلف الخدمات بصورة مطورة ومبتكرة عن بعد مما جعلها من أكثر البوابات الإلكترونية التي يرغب الأفراد في التسجيل بها. ويمكننا ذكر الخطوات المطلوبة لتسجيل الأفراد في بوابة مقيم كما يلي:

أولاً يجب القيام بالدخول على الصفحة الإلكترونية الخاصة بمقيم ثم بعد ذلك الدخول على طلب اشتراك وبعد ذلك كتابة الاسم واسم الشركة ورقم الهاتف وكذلك جميع البيانات المطلوبة في مكانها ثم النقر على خيار إرسال الطلب.

الخطوات المطلوبة لتسجيل الشركات

كما تتمكن أيضاً الشركات العامة والخاصة داخل المملكة العربية السعودية من الاستفادة بخدمات منصة مقيم. ولكي تتمكن من الحصول على هذه الخدمات يجب القيام بتسجيل الدخول أيضاً كما يلي:

أولاً يجب القيام بطباعة النموذج الخاص بالاشتراك في الخدمة ثم القيام بتعبئة جميع البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح ثم القيام بالتأمين من التطابق لبيانات التصديق والسجل والختم وكذلك التأكد من تاريخ التصديق وظهوره دفع الرسوم المطلوبة للخدمة ثم القيام بتسليم النموذج المصدق صورة وأصل ثم القيام بإرسال عبر الإيميل رابط التفعيل وكذلك تفعيل الحساب والسداد وتفعيل الخدمة

خدمات البوابة الإلكترونية مقيم

كما تقدم البوابة الإلكترونية مقيم للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية العديد من الخدمات المختلفة. ويمكننا ذكر أهم هذه الخدمات كما يلي: