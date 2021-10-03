نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استخراج تصريح صيد عبر منصة خدمات الصيد فطري الإلكترونية في المقال التالي
استخراج تصريح صيد عبر منصة خدمات الصيد فطري الإلكترونية، حيث تعد منصة فطري منصة إلكترونية تم إعدادها خصيصاً من أجل الحصول على تصريح رسمي من أجل الصيد في المملكة العربية السعودية، ومن خلال هذا التصريح يمكن لكل فرد أن يقوم بممارسة الصيد من خلال إذن قانوني من جانب الجهة المعنية بإصدار هذه التصاريح، وقد تم توفير هذه المنصة من أجل حرص المسئولين علي الحفاظ علي مصلحة المملكة والحفاظ علي الحياة البرية، بما يناسب رؤية وخطط المملكة حتي عام 2030، وتعرض منصة فطري خدمات إلكترونية سريعة ومتعددة لجميع الأغراض التي يرغب بها كل شخص، وسنعرض عليكم طريقة استخراج تصريح صيد عبر منصة فطري.
منصة فطري الإلكترونية
منصة فطري واحدة من المنصات الإلكترونية المتميزة والتي تقدم خدمات إلكترونية سريعة وهامة لجميع المواطنين، ومن هذه الخدمات (الحصول علي تصريح صيد، خدمات الاستيراد والتصدير المتعددة الأغراض، إمكانية إصدار تراخيص تخص بيع كائنات فطرية حية، خدمات تخص إصدار ترخيص لبيع منتجات متعلقة بالكائنات الفطرية، إصدار ترخيص التصدير وإعادة التصدير أيضاً، خدمة استخراج ترخيص إدخال من البحر، استخراج ترخيص بغرض العبور، إصدار ترخيص بخصوص الاقتناء، خدمات إصدار التراخيص المتعلقة بالعرض، تصريح التعامل مع الكائنات الفطرية، تصريح مزاولة أنشطة متعددة بالكائنات الفطرية، خدمة استخراج ترخيص الاستيراد، تصريح من أجل شهادة ملكية، ترخيص بغرض جوازات الصقور، خدمة إصدار ترخيص النقل، خدمات خاصة باستخراج بدل فاقد أو تالف لأغراض تتعلق بتراخيص الاتجار، وتراخيص نقل ملكية كائن) وجميع هذه الخدمات تتم إلكترونياً خلال وقت قصير.
إصدار ترخيص صيد رسمي عبر منصة فطري
يتم إصدار ترخيص الصيد بشكل إلكتروني في أي وقت من خلال الخطوات التالية:
- يجب الدخول بشكل مباشر الي موقع المنصة: منصة فطري.
- التوجه الي خدمات الصيد.
- الضغط علي خدمة إصدار ترخيص صيد.
- سوف يتم التحويل الي صفحة أخري من خلالها يتم تسجيل بيانات الشخص الذي يقوم بالتسجيل.
- الضغط علي حفظ البيانات كمستخدم جديد.
- يتم تفعيل الحساب، وتقوم الجهة المختصة بمراجعة الطلب المقدم وإبلاغ المستفيد من الخدمات بقبول طلبه المقدم أو رفضه.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استخراج تصريح صيد عبر منصة خدمات الصيد فطري الإلكترونية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.