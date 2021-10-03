استخراج تصريح صيد عبر منصة خدمات الصيد فطري الإلكترونية، حيث تعد منصة فطري منصة إلكترونية تم إعدادها خصيصاً من أجل الحصول على تصريح رسمي من أجل الصيد في المملكة العربية السعودية، ومن خلال هذا التصريح يمكن لكل فرد أن يقوم بممارسة الصيد من خلال إذن قانوني من جانب الجهة المعنية بإصدار هذه التصاريح، وقد تم توفير هذه المنصة من أجل حرص المسئولين علي الحفاظ علي مصلحة المملكة والحفاظ علي الحياة البرية، بما يناسب رؤية وخطط المملكة حتي عام 2030، وتعرض منصة فطري خدمات إلكترونية سريعة ومتعددة لجميع الأغراض التي يرغب بها كل شخص، وسنعرض عليكم طريقة استخراج تصريح صيد عبر منصة فطري.

منصة فطري الإلكترونية

منصة فطري واحدة من المنصات الإلكترونية المتميزة والتي تقدم خدمات إلكترونية سريعة وهامة لجميع المواطنين، ومن هذه الخدمات (الحصول علي تصريح صيد، خدمات الاستيراد والتصدير المتعددة الأغراض، إمكانية إصدار تراخيص تخص بيع كائنات فطرية حية، خدمات تخص إصدار ترخيص لبيع منتجات متعلقة بالكائنات الفطرية، إصدار ترخيص التصدير وإعادة التصدير أيضاً، خدمة استخراج ترخيص إدخال من البحر، استخراج ترخيص بغرض العبور، إصدار ترخيص بخصوص الاقتناء، خدمات إصدار التراخيص المتعلقة بالعرض، تصريح التعامل مع الكائنات الفطرية، تصريح مزاولة أنشطة متعددة بالكائنات الفطرية، خدمة استخراج ترخيص الاستيراد، تصريح من أجل شهادة ملكية، ترخيص بغرض جوازات الصقور، خدمة إصدار ترخيص النقل، خدمات خاصة باستخراج بدل فاقد أو تالف لأغراض تتعلق بتراخيص الاتجار، وتراخيص نقل ملكية كائن) وجميع هذه الخدمات تتم إلكترونياً خلال وقت قصير.

إصدار ترخيص صيد رسمي عبر منصة فطري

يتم إصدار ترخيص الصيد بشكل إلكتروني في أي وقت من خلال الخطوات التالية: