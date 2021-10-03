نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى موسم الرياض 2021 وأهم فعالياته لهذا العام في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى موسم الرياض 2021 من الأسئلة التي تتردد كثيراً من كل المهتمين بحضور حفلات وفعاليات الرياض لهذا العام تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه، حيث يُقام موسم الرياض للمرة الثانية بعد توقف الفعاليات لفترة تقترب من العام ونصف بسبب تداعيات أحداث كرورنا، والآن وقد تم الإعلان عن موعد بدء موسم الرياض لعام 1443، والذي من المنتظر أن يجلب الكثير من السياح إلى العاصمة السعودية الرياض، في هذا المقال من موقعكم ثقفني نقدم لكم متى يبدأ موسم الرياض 2021 وأهم الفعاليات والاحتفالات، وكذلك المناطق الجديدة التي تنضم للفعاليات.

متى موسم الرياض 2021

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية أنه قد تم إطلاق إشارة البدء لاحتفالات موسم الرياض مع بداية أكتوبر الجاري 2021، حيث يتم الإعداد والتجهيز للمناطق التي تضمها الفعاليات، والتي تبدأ رسمياً في يوم 20 أكتوبر 2021.

تضم الفعاليات ما يقرب من 14 منطقة بالعاصمة الرياض، بإجمالي مساحة تصل إلى 5.4 مليون متراً مربعاً، منها مناطق جديدة لم تكن موجودة في موسم الرياض الذي أقيم في المرة الأولى 2019، مثل المنطقة الرابعة والتي اطلق عليها منطقة فيا الرياض والتي يقام عليها بعض الفعاليات للمرة الأولى في العام الجاري.

تضم المنطقة فندقاً من فئة الخمس نجوم يحتوي على حوالي 100 غرفة، وكذلك 15 مطعماً ومقهى، والعديد من المتاجر والتي تضم ماركات وبراندات عالمية تصل إلى 23 براند مشهور للمشاركة في هذا الموسم بتخفيضات وفعاليات خاصة، كما توجد بالمنطقة 7 قاعات سينما ضخمة على أحدث طراز.

فعاليات موسم الرياض 2021

يضم موسم الرياض هذا العام أكثر من 7500 فعالية بحسب تصريحات تركي آل الشيخ، تضم 70 حفلاً غنائياً لمجموعة من كبار المطربين العرب، وعدداً آخر من الحفلات الغنائية العالمية، وبطولة المصارعة wwe التي تقام للمرة الثانية على ارض العاصمة الرياض، إلى جانب مجموعة كبيرة من العروض المسرحية.

ومن المتوقع أن تستقبل المملكة الكثير من السياح من مختلف دول العالم في إطار احتفالات موسم الرياض 2021، في ظل تعزيز الاقتصاد السعودي بتنشيط السياحة الخارجية والداخلية، وذلك في خطوات واضحة لتحقيق رؤية المملكة 2030.