مركز طقس العرب يعلن عن وصول إعصار شاهين

أعلن مركز طقس العرب عن مُتابعة آخر مُستجدات العاصفة المدارية شاهين و وصول عين الإعصار المداري الشهير شاهين إلي اليابسة مروراً بالسواحل العمانية ، علي أن يمر الإعصار بعدد من الولايات بسلطنة عمان ، وقد أعلنت مراكز الأرصاد بتقنيات الأقمار الصناعية عن رصد حركة الإعصار ببطء بمحاذاة لسواحل السلطنة علي شاطئ بحر سلطنة عمان ، ويصحب مرور العاصفة المدارية شاهين في تلك المناطق اضطرابات شديدة في أمواج البحر وسقوط غزير للأمطار علي طول الشريط الساحلي ومناطق داخلية قرابة الساحل ، ويقع في نطاق هذه الأمطار كل من محافظتي مسقط وجنوب الباطنة ، ووفق الرصد الأخير فقد تخطي الإعصار الساحل مقترباً من مسقط بمسافة الستون كيلو متر من اتجاه الشمالي الغربي ، وفي أنباء متناقلة عن وصول الإعصار المداري شاهين ، فإن تداول اسم الإعصار الشهير يثير الرعب والقلق لدي سكان الجزيرة العربية عامة لما له من سوابق تدميرية.

مركز طقس العرب يعلن عن وصول الإعصار المداري شاهين

وفق الإعلان الأخير لمركز طقس العرب بخصوص إعصار شاهين فإن سلطنة عُمان تترقب وصول الإعصار شاهين مصحوبًا بأمطار غزيرة ورياح قوية ، وفي هذه الفقرة نقدم لكم بعض المعلومات المناخية عن الإعصار كالآتي :

يصاحب الإعصار هطول أمطار علي سواحل سلطنة عمان بمحافظات مسقط وجنوب الباطنة وساحل بحر عمان. تقدر سرعة الرياح عند مركز إعصار شاهين بمقدار 130 كم / ساعة. يتجه الإعصار إلي ساحل شمال وجنوب الباطنة علي بحر عمان. يصاحب الإعصار كم غزير من الأمطار يتوع هبوطها بمعدل كثافة يصل إلي 400 ملم علي مناطق مسقط والبريمي والظاهرة والداخلية بالإضافة إلي شمال الباطنة وجنوب الباطنة.

توقعات الأرصاد

المركز الوطني للأرصاد يعلن موعد تأثر مناطق بالإعصار شاهين ، و وضعت مراكز التنبؤات الجوية في مركز طقس العرب مجموعة تنبؤات بخصوص الأمطار والرياح وحالة الطقس كالآتي :