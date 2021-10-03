نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في تيسرت منصة إحسان للعمل الخيري وشروط الاستحقاق للمتعسرين في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم خدمة تيسرت منصة إحسان للتبرعات، حيث أضافت المنصة الوطنية للعمل الخيري خدمة جديدة تتيح للقادرين التبرع لفك كرب المعسرين من صدر بحقهم أمر تنفيذ قضائي، في حكم بقضية، ووجب التنفيذ، وقد وضعت المنصة عدد من الاشتراطات والضوابط الخاصة بالاستحقاق، لتواصل المنصة تقديم عمل رائد وهام منه يمكن مساعدة الكثير من الحالات التي قد تكون تعرضت لظروف صعبة، كما هو الحال في خدمة فرجت التي تساهم في التخفيف عن المسجونين وسداد الديون عن الغارمين.

خدمة تيسرت

قالت منصة إحسان أن خدمة تيسرت تعني بالعمل على إعانة المواطنين المعسرين من هؤلاء من يعانون من ظروف مادية واقتصادية صعبة، وأثقلت الديون كواهلهم، وقد صدر بحقهم من الجهة القضائية أو المحكمة المختصة أمر تنفيذ قضائي، وقد انطبقت الشروط التي وضعتها اللجنة الإشرافية، من أجل الاستحقاق للحصول على الإعانات المقدمة من المتبرعين وفاعلي الخير المتقدمين عبر التسجيل في منصة إحسان لتقديم تبرع عبر خطوات بسيطة لا تستلزم سوى دقائق لتنفيذها.

شروط استحقاق خدمة تيسرت للمتعسرين

وضعت اللجنة الإشرافية في منصة إحسان، شروط استحقاق خدمة تيسرت لتكون معلومة للجميع في بداية تنفيذ المرحلة الأولي منها وهي:

أن يكون من مستفيدي الضمان الاجتماعي

مبلغ المطالبة أقل من 100 ألف ريال.

وجود أمر صادر عن محكمة التنفيذ بأمر تنفيذ قضائي على المستفيد.

عدم وجود أوامر تنفيذية أخرى.

قد مضى مدة عام كامل على أمر التنفيذ.

خطوات التبرع في خدمة تيسرت

يمكن تنفيذ خطوات التبرع في هدمة تيسرت منصة إحسان من خلال اتباع الطريقة كالتالي:

الدخول على منصة إحسان تيسرت الإلكترونية.

عبر قائمة فرص التبرع يتم اختيار خدمة تيسرت.

البحث عن حالة او مطالعة الحالات المعروضة على المنصة

اختيار الحالة التي يرغب المتبرع في التبرع لها.

الانتقال إلى خطوة إكمال عملية الدفع والسداد إلكتروني.

إتمام العملية.

منصة إحسان

تواصل منصة إحسان تقديم حلول جديدة ومبتكرة من أجل مساعدة الفئات المستحقة من المتعسرين أو المساجين، وكل من ينطبق عليهم ضوابط التبرع والاستحقاق التي تم وضعها، وقد ساعدت المنصة عدد كبير من الحالات وتلقت تبرعات سخية كان في مقدمتها ما قدمة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كان لها دور كبير في حث فاعلي الخير على التقدم بتبرعاتهم، عبر بوابة إلكترونية تسهل من الإجراءات والوصول للمستحقين بالفعل والمتعففين لتفريج كروبهم.